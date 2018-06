Uruguay | Gimenez fa il Suarez

Gimenez beffa l'Egitto al 90' : Uruguay vince 1-0 : Tabarez, alla sua quarta Coppa del Mondo a 71 anni, si affida alla coppia gol Suarez-Cavani. Alle loro spalle agirà De Arrascaeta, mentre a centrocampo ci sono i due 'italiani' Vecino e Bentancur. In ...

VIDEO Egitto-Uruguay 0-1 - highlights Mondiali 2018. Gimenez piega i Faraoni : L'Uruguay ha sconfitto l'Egitto per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. La Celeste ha avuto la meglio allo scadere grazie a un gol di testa di Gimenez dopo che Cavani e Suarez erano andati a sbattere contro il portiere dei Faraoni.

Mondiali 2018 - Egitto-Uruguay 0-1 : Gimenez la sblocca allo scadere - i miracoli di El Shenawy non salvano i Faraoni : L’Uruguay ha sconfitto l’Egitto per 1-0 nella seconda partita dei Mondiali 2018 di calcio. A Ekaterinburg (Russia) la Celeste ha trionfato con un gol di testa di Gimenez allo scadere, meritando ampiamente il successo per l’ampia mole di gioco prodotta: i sudamericani hanno schiacciato i Faraoni nella propria metà campo, hanno avuto cinque nitide occasioni da gol e soltanto uno straordinario El Shenawy era riuscito a salvare i ...