: Unimpresa: 43% 'sofferenze' per mattone - TelevideoRai101 : Unimpresa: 43% 'sofferenze' per mattone -

Quasi il 43% dellebancarie relative alle imprese è legato al.Lo rileva il rapporto sui Non Performing Loan (NPL)realizzato dal Centro studi di.Sul totale di finanziamenti concessi dagli istituti di credito e non rimborsati dalle aziende, pari a più di 127 miliardi,oltre 54 mld si riferiscono infatti al settore delle attività immobiliari e costruzioni. Inoltre,si legge nel dossier,le costruzioni pesano per oltre il 27% (35 mld) sui crediti deteriorati e le attività immobiliari per il 15% (più di 18 mld).(Di sabato 16 giugno 2018)