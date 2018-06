Una rivoluzione agritech vuole rimettere in piedi l’economia del Brasile : Coltivazione di banane in Brasile – Foto: Wenderson Araujo/CNA Brasil San Paolo (Brasile). Tra le bancarelle del Mercado Municipal chi maneggia la frutta lo fa con rispetto. I prodotti dell’agricoltura brasiliana oggi trainano l’economia nazionale, ma a San Paolo gli anziani uomini dietro le casse sanno che con il cibo non è andata sempre così. Quarant’anni fa sarebbe stato impossibile per il Brasile immaginare di poter ...

Mediaset - è Una rivoluzione. Rete4 stravolta : in cosa la trasforma Pier Silvio : A parte una puntina di vivido autocompiacimento -comune a tutti i primattori- Gerardo Greco detto Gerry, col suo doppio registro audiotelevisivo, è uno dei migliori giornalisti sulla piazza. Detto in ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare Una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare il Triplete e ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare Una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare ...

L’emozione governa la società - il Parlamento - i mercati. Fossi un prof farei Una rivoluzione : Quanto durerà la società delL’emozione? Perché io qui, da umile spettatore dei fatti del mondo, non riesco più a scorgere una razionalità in nulla. Lo spread che è tornato in auge in questi giorni, è un indicatore economico ma ecco sembra anch’esso il termometro di qualche stato emozionale, tipo “la paura dei mercati”. Emozione nei media che hanno bisogno di sensazionalismo, di mostri da sbattere in prima pagina, non “spiegano” più nulla, in ...

Perché il ddl sulla 'generazione distribuita' di energia in Sicilia è Una rivoluzione copernicana : ... divulgazione e certificazione l'adozione generalizzata della generazione distribuita dell'energia dalle fonti energetiche rinnovabili, inclusa l'adozione delle prassi dell'economia circolare da ...

Lenovo Z5 è stato annunciato : nessUna rivoluzione - anche lui ha il notch : Lenovo Z5 è stato appena annunciato in Cina con tanto di notch. Il device era stato al centro di numerosi rumor nel corso delle ultime settimane e lo stesso produttore non ha fatto altro che accrescere l'hype per la sua ultima creazione attraverso la pubblicazione di disegni e render che facevano pensare ad uno smartphone davvero all-screen, la realtà si è dimostrata diversa. L'articolo Lenovo Z5 è stato annunciato: nessuna rivoluzione, anche ...

La GDPR è Una vera rivoluzione copernicana - ecco perché : La GDPR (General Data Protection Regulation) è una rivoluzione copernicana.Come Centro Economia Digitale riteniamo non ci sia analogia più adatta per descrivere il cambio di passo che porterà il nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati personali. Fino a qualche settimana fa al centro dell'universo c'erano le piattaforme che gestiscono i dati. Ora invece, da quando è entrato in vigore il Regolamento ...

'In Italia con il M5s e Lega è scoppiata Una rivoluzione simile a quella di Trump' : È stata una rivolta 'anti establishment', ha osservato Bannon, scaturita da un'economia a lungo stagnante, dopo la grande depressione iniziata nel 2008, e dalla volontà di cambiare. 'Un movimento ...

Perché l'Italia ha bisogno di Una vera rivoluzione educativa : Un augurio di buon lavoro al neo ministro dell'Istruzione, e una modesta proposta da chi, una vita fa e anche se solo per pochi anni ha bazzicato le aule scolastiche stando dietro una cattedra. Sono convinto che ciò di cui il paese estremo bisogno, oltre a misure pratiche e immediate, è una vera e p

iOS 11.4 è arrivato (e sarà Una rivoluzione per chi vuole cancellare definitivamente i messaggi) : Con iOS 11.4, il nuovo aggiornamento del sistema operativo di iPhone e iPad, Apple si occupa di uno dei temi che più stanno a cuore agli utenti: i messaggi. Finalmente con la funzione "Messaggi su iCloud" sarà possibile sincronizzarli su tutti i dispositivi. Ciò significa che i messaggi non solo potranno essere salvati - allontanando quindi le preoccupazioni di chi ha paura di perdere i dati - ma che potranno anche essere ...

Al Laterano apre Una mostra russa sulle persecuzioni comuniste dalla Rivoluzione d'Ottobre in poi : Il colpo di stato dell'ottobre del 1917 ha, infatti, modificato in modo radicale la vita dei russi, dando tra l'altro il via alla politica di ostilità delle nuove autorità nei confronti della ...

Samsung Galaxy Note 9 : nessUna rivoluzione in vista per il design : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere un design in linea con gli ultimi top di gamma del produttore coreano e non particolarmente dissimile da quello dell'apprezzato predecessore Galaxy Note 8. Questo è quanto si ricava dalle presunte immagini della protezione dello schermo circolate in rete nelle ultime ore. L'articolo Samsung Galaxy Note 9: nessuna rivoluzione in vista per il design proviene da TuttoAndroid.

Referendum sull’aborto in Irlanda - premier : Una rivoluzione - ora la legge : Referendum sull’aborto in Irlanda, premier: una rivoluzione, ora la legge Referendum sull’aborto in Irlanda, premier: una rivoluzione, ora la legge Continua a leggere L'articolo Referendum sull’aborto in Irlanda, premier: una rivoluzione, ora la legge proviene da NewsGo.