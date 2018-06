Una nuova casa per Synbiotec | «Lavoriamo per entrare nella grande distribuzione»

Terremoti sottomarini : dalla scienza delle misure Una nuova tecnica per monitorarli grazie alla fibra ottica : La rete di collegamenti in fibra ottica per le telecomunicazioni che corre sul fondo dei mari si prepara a diventare strumento di monitoraggio globale dei Terremoti. A renderlo possibile particolari tecniche laser usate nelle misure di precisione. La ricerca è appena stata pubblicata sulla rivista “Science”. Non serviranno solo per trasmettere dati i cavi in fibra ottica che collegano tra loro le sponde di mari e oceani. Una tecnica innovativa, ...

Dopo U&D Una nuova avventura televisiva per Ida e Riccardo : l'Isola delle Tentazioni : Nonostante il programma pomeridiano Uomini e Donne sia terminato da poche settimane, i fan hanno la possibilità di seguire sui social gli sviluppi delle vicende sentimentali delle coppie che sono nate davanti alle telecamere. Purtroppo nelle ultime ore l'ex tronista Nicolò Brigante ha comunicato la fine della sua storia d'amore con la corteggiatrice Virginia Stablum: non c'è stato alcun tradimento, ma semplicemente non è scattata la scintilla ...

Nominata la nuova Giunta comUnale in tempi : Mentre Paola Apa , architetto, alla sua prima esperienza politica, che però ha ottenuto un considerevole consenso elettorale, è stata Nominata assessore all'Urbanistica , al Governo politiche del ...

Bologna - via Masina - chi sarà il sostituto? Spunta Una nuova opzione per la fascia sinistra : Adam Masina dovrà essere degnamente sostituito dopo l’addio al Bologna per approdare al Watford, Bigon è già al lavoro per colmare il vuoto Adam Masina lascerà il Bologna per approdare al Watford. Il terzino sinistro ha detto sì alla proposta arrivata dalla Premier League, ed ora Bigon dovrà trovare un valido esterno da aggiungere alla rosa di Pippo Inzaghi. Si fa un gran parlare della soluzione d’esperienza Luca Antonelli, ...

Ginevra Lambruschi/ “Riki ora ha Una nuova ragazza - lei fa la commessa” : Ginevra Lambruschi si racconta al settimanale "Spy". La vita da influencer e le storie d'amore finite con Niccolò Bettarini e Riki, e svela: "Riccardo ha una nuova fidanzata"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:34:00 GMT)

Biathlon - concluso il primo raduno dell'Italia. Lisa Vittozzi : 'Una nuova sfida - si aprono nuovi orizzonti' : A riportare le prime sensazioni ai microfoni della Fisi è stata Lisa Vittozzi, reduce dal bronzo olimpico con la staffetta mista e da sei podi stagionali in Coppa del Mondo: ' Per noi atleti sarà una ...

Skiroll - si comincia a Trieste con Una sprint : parte finalmente la nuova stagione : Si avvicina l’avvio della stagione di Skiroll, il prossimo fine settimana le squadre azzurre in gara sulle strade triestine Sabato 23 giugno ad Opicina (Ts) comincia ufficialmente la stagione di Skiroll con una sprint, dove lo scorso anno Alessio Berlanda ebbe la meglio nell’ennesima sfida con Emanuele Becchis, mentre Lisa Bolzan superò in finale Alba Mortagna fra le donne. Quest’anno i favoriti rimangono gli stessi fra gli ...

Biathlon - concluso il primo raduno dell’Italia. Lisa Vittozzi : “Una nuova sfida - si aprono nuovi orizzonti” : L’estate si avvicina a grandi passi ma gli sport invernali non si fermano mai e anzi è proprio in questo periodo che gli atleti della neve e del ghiaccio si preparano per la loro stagione. Ad Anterselva (Bolzano) si è concluso il primo raduno del gruppo elite di Biathlon: le stelle Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno avuto modo di prendere contatto con il nuovo staff guidato dall’allenatore ...

Farmaci : emicrania - Una nuova molecola contro il dolore : Secondo il piu' recente studio sui costi delle patologie neurologiche in Europa, l'emicrania ha un costo per l'economia di 18 miliardi di euro l'anno in termini di produttivita' e giornate di lavoro ...

Nasce nuova compagnia teatrale - i Minolli : debutto al Cinema Teatro ComUnale di Catanzaro : ... ma soprattutto un modo per ripercorrerne i passi impegnandosi, così come fece Troisi, non solo nel Teatro, ma anche nella creazione di cortometraggi e, in generale, di spettacoli di varia natura. ...

Farmaci : emicrania - Una nuova molecola contro il dolore : Efficacia molto elevata, zero tossicità e lunga durata di ogni somministrazione. Sono i principali vantaggi di un nuovo farmaco per la prevenzione dell’emicrania episodica e cronica, patologia che in Italia riguarda 5 milioni di persone. “Si tratta di un anticorpo monoclonale, Fremanezumab, che agisce bloccando l’attività del Cgrp o del recettore Cgrp, la proteina che scatena l’attacco di emicrania – spiega il neurologo e ...

A breve via ai lavori al Molo Beverello ci sarà Una nuova stazione marittima : Tra qualche settimana saranno appaltati i lavori per la realizzazione della nuova stazione marittima al Molo Beverello di Napoli, lavori che dovrebbero concludersi entro la fine del 2020. Lo ha reso ...

Dell’Utri - il tribunale di sorveglianza dispone Una nuova perizia medica : Una nuova perizia medica per accertare se le attuali condizioni di salute di Marcello Dell’Utri siano compatibili con la detenzione. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Roma che il prossimo 22 giugno affiderà l’incarico a tre medici: un oncologo, un cardiologo e un medico legale. L’ex senatore di Forza Italia, affetto da cardiopatia, diabete e tumore alla prostata, dopo un ricovero al Campus Biomedico di Roma è tornato da alcune ...