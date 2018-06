Una battuta stava per tirar giù il governo tedesco Che cosa vuole Seehofer

Tragedia durante Una battuta di pesca - muore un noto ortopedico : LECCE - Tragedia questo pomeriggio nelle acque di Casalabate, dove un sub di 55 anni ha perso la vita durante una battuta di pesca. La vittima, Fabio Lodispoto , ortopedico di fama , con studi a ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco in semifinale - AN Brescia battuta ai rigori al termine di Una partita stupenda : Onore ai vinti, ancora una volta, ma la Pro Recco non sbaglia mai. I neo campioni d’Italia volano in semifinale alle Final Eight di Champions League 2018 in quel di Genova battendo nel derby del Bel Paese i grandi rivali dell’AN Brescia: partita davvero entusiasmante quella odierna, nella quale i lombardi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma sono stati sconfitti ai rigori (8-8 dopo i tempi regolamentari). Per i liguri ...

Amici - Miriana Trevisan contro Gino Paoli per Una battuta sulle molestie : Miriana Trevisan contro Gino Paoli, ospite ieri sera in prime time ad Amici. L'ex velina, paladina femminista, attacca su Twitter: 'Gino Paoli ospite dalla De Filippi fa il brillante: 'Ti molesto così ...

Ancelotti al Napoli - la battutaccia di Luca e Paolo scatena Una bufera : Ancora i soliti luoghi comuni su Napoli . Battute fuori luogo che ai napoletani non fanno affatto ridere, anzi: eppure era l'intento dei due comici Luca e Paolo quando hanno commentato l'arrivo di ...

Aquila Basket in semifinale! Battuta Avellino 84-68 in gara 4. Ancora Una volta c'è Venezia : Cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza a bomba dell'Aquila Basket con un 7-2 di Forray, Sutton e Silins. Bomba di Shields e Hogue. 12-3 mortifero. Scrubb ferma la valanga, Filloy mette la tripla ...

Governo - Giorgetti - Lega - : 'Vicino accordo per andare al voto'. Poi stempera : 'Era Una battuta...' : 'E' più vicino un accordo per il voto'. Così, rientrando alla Camera dopo le consultazioni al Quirinale, il capogruppo della Lega alla Camera...

Giorgetti asfalta Di Maio : "Non conta più un c...". Ma Salvini : "Era solo Una battuta" : 'Di Maio non conta più un c..., il leader incaricato sarà Matteo Salvini '. Così il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, interpellato dai cronisti a Montecitorio risponde a chi gli ...

Giancarlo Magalli fa Una battuta su Barbara d’Urso a Tv Talk : Tv Talk: Giancarlo Magalli e la battuta su Barbara d’Urso Che Giancarlo Magalli sia uno dei grandi talenti della conduzione è un dato di fatto. Peccato che la Rai lo costringa da anni a condurre I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai2 che, invece di lasciar respirare la sua ficcante ironia, lo costringe in una piazza dove quasi tutto è al suo posto ormai da decenni. Nella puntata di Tv Talk andata in onda oggi su Rai3 si è parlato ...

Una battuta d’arresto per Jeremy Corbyn : È decisamente troppo presto per ritenere che la spinta del Corbynismo sia già arrivata al capolinea e che i risultati delle elezioni di giovedì 3 maggio riaprano l'ennesima contestazione alla leadership del partito. Però, un problema c'è, non piccolo e i commenti freddi al risultato deludente ottenuto dal Labour sono lì a testimoniarlo.Come prima cosa, va detto, bisogna intendersi su cosa significhi ...

ESCLUSIVA - Trapani-Monopoli - Brandonisio - Canale 85 - : 'Sarà Una partita combattuta - blindiamo i playoff' - Magazine Pragma : 2, Domenica c'è un tappa importante per gli uomini di Scienza contro il Trapani ritrovato dopo il derby del Cibali. Che partita ti aspetti? 'Una partita combattuta. Il Trapani vuole provare adesso a ...

Ronaldo in visita ai Galaxy - scambio di maglia con Ibra e Una battuta : 'Playoff? Magari con 10 kg in meno' : Ronaldo il Fenomeno e Zlatan Ibrahimovic nello stesso spogliatoio, purtroppo però non come compagni di squadra. E' successo a Los Angeles, nel centro sportivo dei Galaxy, dove l'ex attaccante ...

Tim - Vivendi battuta. Capone resta presidente dei sindaci. Genish riconfermato all'Unanimità : Con quasi il 66% del capitale presente, si è tenuta a Rozzano l'assemblea di Tim guidata da Franco Bernabè, vicepresidente di Telecom Italia , il presidente Arnaude De Puyfontaine si è dimesso con ...

Perfect Dark sta per tornare? Una battuta di Rare scatena le teorie dei fan : La serie di sparatutto Perfect Dark di Rare è da tempo scomparsa dai radar del mercato, con l'ultimo capitolo della stessa che risale al 2010. Dopo quasi una decade di silenzio assoluto, lo studio britannico potrebbe aver lanciato un primo indizio del ritorno della saga, almeno stando ad alcune teorie dei fan che solcano l'etere in queste ore.Il profilo ufficiale di Rare ha infatti risposto a un utente che aveva pubblicato un paio di ...

GABRIEL GARKO - SCUSE DOPO LA GAFFE/ “Volevo fare Una battuta”. E sul viso gonfio rivela... (Ballando) : GABRIEL GARKO ospite a Ballando con le stelle con un sensuale tango; DOPO l'esibizione appare gonfio sorreggendosi il naso, ma poi il "mistero" viene svelato ma il web lo prende in giro.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:00:00 GMT)