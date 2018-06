Un colpo di terra e sul viso è subito estate

vanityfair

(Di sabato 16 giugno 2018) La, un passepartout nel beauty case di ogni, che sia in città o in vacanza per qualche giorno. Con la bella stagione, del resto, non serve molto per prendersi cura di sé, ciò che conta è idratare al massimo la pelle, scegliere la giusta protezione per non trovarsi a contare le macchie in autunno, e piccoli gesti a valorizzare il colorito più intenso, che il sole, inevitabilmente, regala. Ma come si fa a sceglierla, applicarla e ottenere il massimo risultato possibile? Lo abbiamo chiesto a Simone Lo Bue, trainer e national make-up artist Guerlain, che ce lo ha spiegato passo passo. Come si trova lagiusta per le proprie esigenze? «Ne esistono di tre tipi mat, satinata e brillante, da scegliere in base all’effetto che si desidera ottenere. Questa è già una prima selezione, poi si deve considerare il tipo di incarnato, freddo o caldo. Per un sottotono caldo sono ...