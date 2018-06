Ue | Coldiretti | “Insostenibili i tagli per 2 7 miliardi all’agricoltura italiana”

meteoweb.eu

: Ue, il Presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo: 'Le ipotesi di taglio alla Politica Agricola Comune sono insosten… - coldiretti : Ue, il Presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo: 'Le ipotesi di taglio alla Politica Agricola Comune sono insosten… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Le ipotesi dio alla Politica Agricola Comune (Pac) sono insostenibili in un settore chiave per vincere le nuove sfide che l’Unione Europea (Ue) deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all’immigrazione, alla sicurezza. E’ quanto afferma il presidente dellaRoberto Moncalvo in vista dell’inizio della discussione sulla nuova Politica Agricola Comune 2021-2027 che inizierà in Consiglio lunedì 18 giugno in Lussemburgo al quale parteciperà il Ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Difendere l’agricoltura italiana è una scelta coerente con il no all’accordo di libero scambio con il Canada (Ceta) e gli altri trattati similari per frenare le importazioni di bassa qualità che fanno concorrenza sleale alle produzioni nazionali e comunitarie annunciato dal Governo. Secondo alcune analisi sui dati della Commissione la proposta di riforma presentata potrebbe far ...