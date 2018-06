Tutor autostrade | la sentenza li spegne | ma attenzione alle novità

Autostrade - A fine luglio riaccesi i nuovi Tutor : Il Tutor è morto, arriva il Tutor bis. Lo strumento destinato a sostituire, a partire da luglio, tutti i dispositivi per il controllo automatico della velocità, dopo la sentenza di condanna della Corte dappello di Roma, non è altro che una evoluzione del precedente sistema, come si legge nel decreto di approvazione del 31 maggio 2017, dotato di una nuova tecnologia di riconoscimento della targa senza alcuna modifiche allhardware ...

Tutor - attive entro l'estate nuove postazioni su 30 tratte autostrade : Tutor, attive entro l'estate nuove postazioni su 30 tratte autostrade I sistemi di controllo della velocità verranno installati sulle strade più interessate dall’esodo estivo. A dare l'annuncio Roberto Sgalla, direttore della Direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato. LA SCHEDA Parole ...

Tutor disattivati : l'elenco delle autostrade dove non funzionano più : Dopo il verdetto del 10 aprile che aveva visto autostrade per l'Italia condannata per la "...

Tutor spenti sulle autostrade : tornano gli autovelox/ Ai 108 già attivi si aggiungono le postazioni mobili : Tutor spenti sulle autostrade: tornano gli autovelox: ai 108 già attivi si aggiungono le postazioni mobili. Lotta della polstrada contro i furbetti della velocità(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:08:00 GMT)

Tutor Spenti Sulle Autostrade Italiane Da Oggi! : Autostrade, Spenti i Tutor. Da luglio nuovi sistemi di controllo. Da oggi sono Spenti i Tutor in autostrada. Da oggi autostrada senza Tutor, ma fai attenzione perché tornano gli Autovelox. Autostrade con i Tutor Spenti: ritornano gli Autovelox Tutor Spenti in autostrada: tornano gli autovelox (anche quelli mobili) I Tutor sono stati definitivamente Spenti Sulle Autostrade Italiane a […]

Autostrade senza Tutor - ora cambia tutto : "tornano" gli autovelox (anche quelli mobili) : I tutor installati sulle Autostrade sono spenti, e lo saranno fino a quando non verrà attivato un nuovo sistema di controllo della velocità media. Si è conclusa così la...

Tutor - cosa sono e perché sono stati spenti da Autostrade - : I 333 Tutor installati lungo i 3100 km di rete autostradale sono stati rimossi dopo una lunga vicenda giudiziaria tra Craft, una piccola azienda toscana, e Società Autostrade per l'Italia - ASPI. Ecco ...

Via i Tutor dalle autostrade - ma arriverà sistema sostitutivo : ROMA - I Tutor sulle autostrade italiane vengono disattivati . I sistemi di controllo vengono spenti per effetto della pronuncia della Corte d'appello di Roma che ha rigettato l'istanza di sospensione ...

Autostrade : spenti i Tutor ma i controlli continuano : Respinta la richiesta di sospensiva di disattivazione dei dispositivi, di cui Autostrade ha copiato il brevetto ad una piccola ditta torscana -

Ufficiale la sentenza Tutor autostrade : spenti - come si procederà? : La sentenza circa l'utilizzo dei Tutor lungo le autostrade sembra ormai essere arrivata: verranno spenti, anche se ancora serve depositare gli ultimi documenti che lo certifichino. La Corte d'Appello di Roma non ha voluto sentire ragioni: già dal 10 aprile scorso, la società 'autostrade per l'Italia' era stata dichiarata responsabile della violazione di un brevetto di proprietà della società toscana Craft, proprio circa l'impiego della ...

Tutor autostrade : la sentenza li spegne - ma attenzione alle novità : I Tutor vivono una nuova fase della loro storia, che potrebbe anche essere il passo conclusivo. Sta, infatti, facendo discutere il fatto che, per il momento, devono essere spenti. A determinare il provvedimento messo in atto è stata una sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha emesso il proprio giudizio su un contenzioso, quello che esisteva tra l'azienda Craft e la Società autostrade: la prima rivendica i diritti sul brevetto e pertanto, ...