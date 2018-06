Tunisia-Inghilterra | in Diretta tv e Live-Streaming

Mondiali Russia 2018 – Argentina-Islanda - Brasile-Svizzera e Tunisia-Inghilterra : le quote William Hill : I Mondiali di Russia 2018 secondo William Hill: ecco le quote di Argentina-Islanda, Brasile-Svizzera e Tunisia-Inghilterra Archiviati i primi match dei Mondiali, nuove emozioni attendono i tifosi di ogni parte del globo. In campo anche William Hill, che schiera quote Maggiorate anche sugli avvenimenti live e una speciale Promo Tifoso. Inoltre, con il codice ITA100, il bookmaker offre 100 euro di bonus ai nuovi utenti. Le prime del Gruppo D a ...

Argentina-Islanda - Brasile-Svizzera e Tunisia-Inghilterra : i Mondiali secondo William Hill : Le prime del Gruppo D a scendere in campo saranno la debuttante Islanda e la navigata Argentina. Dopo l’ottimo risultato di Euro 2016, i ragazzi di Hallgrímsson vogliono fare bene anche in Russia, ma per loro non sarà un esordio semplice: William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, punta sull’esperienza della Selección e offre il segno 1 a 1.35, la X a 4.75 e il segno 2 a 9.00. Dal 1978 la Germania ha raggiunto la ...

Mondiali 2018 - guida al Girone G : Belgio - Inghilterra - Tunisia e Panama : ... Harry Kane si è presentato in conferenza stampa dicendo che l'Inghilterra non deve aver paura di dire di voler vincere la Coppa del Mondo. Quindi non siamo certo noi a sopravvalutare l'Inghilterra. ...