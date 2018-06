Trump pronto a firmare proposte dei repubblicani su immigrazione

DeMa : 'Kim e Trump si incontrano - io e De Luca no. Pronto da subito' : 'Mi sembra assurdo che sono riusciti a incontrarsi Trump e Kim Jong-Un e non riusciamo a incontrarci io e De Luca . Io sono Pronto a farlo anche subito' . Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de ...

Kim Jong Un arriva a Singapore : tutto pronto per il summit con Trump nel super hotel blindato : Donald Trump e Kim Jong -un sono arriva ti e sono pronti per accomodarsi allo stesso tavolo. A Singapore , martedì, va in scena l'attesissimo summit tra il presidente degli Stati Uniti e il...

Putin - pronto ad incontrare Trump quando Usa pronti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Putin è pronto a incontrare Trump : Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che gli incontri con Donald Trump a margine dei summit internazionali sono stati "utili" ma che ora servono veri negoziati. " Trump - ha detto in un'intervista a Rossiya-1 - sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale: migliorare i rapporti con la Russia era una di queste. Io spero che accada e noi siamo pronti: ora la palla è nella metà campo americana".Su un possibile faccia ...

Putin : pronto a incontrare Trump : 13.12 Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che gli incontri con Donald Trump a margine dei summit internazionali sono stati "utili" ma che ora servono veri negoziati. " Trump -ha detto Putin in un'intervista a Rossiya-1 - sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale:migliorare i rapporti con la Russia era una di queste. Io spero che accada e noi siamo pronti: ora la palla è nella metà campo americana". "L'unica domanda -ha ...

Corea del Nord - Trump : “Tutto pronto per il summit con Kim Jong-un” : Corea del Nord, Trump: “Tutto pronto per il summit con Kim Jong-un” Corea del Nord, Trump: “Tutto pronto per il summit con Kim Jong-un” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Trump: “Tutto pronto per il summit con Kim Jong-un” proviene da NewsGo.