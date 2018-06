Trump l' aveva detto | i sondaggi danno ragione a Salvini sui porti chiusi ai migranti e

Trump si vendica e con un tweet fa perdere un candidato repubblicano che lo aveva criticato : La punizione di Trump è arrivata. Uno dei politici repubblicani che l' aveva duramente criticato , in passato, è stato sconfitto alle primarie del Gop. Mark Sanford , 58 anni, è stato sconfitto in South ...

Tom Wolfe aveva capito tutto di Trump : "La morte la scorsa settimana di Tom Wolfe , uno dei grandi scrittori americani di tutti i tempi, mi ha riportato al ‘Falò delle vanità’”, scrive Niall Ferguson. “Nessun altro libro, è generalmente assodato, ha catturato meglio l’atmosfera della New York degli anni Ottanta. Come ha scritto la settima

Trump rimborsò il legale che aveva pagato il silenzio della pornostar Stormy Daniels : Donald Trump ha rimborsato di tasca propria Michael Cohen, suo avvocato personale ora indagato dall'Fbi, per i 130mila dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta storia con il presidente Usa nel 2006.Lo ha rivelato a Fox News Rudy Giuliani, uno degli avvocati di Trump. Il tycoon ha sempre negato non solo l'affaire ma anche di essere a conoscenza del pagamento. Giuliani ...