Trofeo Challenge Rolex – Trionfo del Maxi 72 di Didier Shon

(Di sabato 16 giugno 2018) E’ del72 Momo di Dieteril, riservato alla prima barca classificata Overall della classe IRC – la più numerosa. Con un tempo compensato di 24h21m44s, il velocissimo72 si aggiudica il suo secondo risultato importante allaGiraglia Già vincitore in tempo reale lo scorso anno, in una edizione caratterizzata da venti leggerissimi, il72 Momo, è il primo risultato certo dellaGiraglia numero 66. Forse per le chiamate tattiche dello skipper di Luna Rossa Francesco de Angelis, imbarcato a bordo assieme a Michele Ivaldi, Matteo Auguadro e Romolo Ranieri, per limitarsi a citare i campioni nazionali, il veloceè riuscito a mantenere salda la prima posizione, di pochi minuti davanti all’altro72 Cannonball di Dario Ferrari e Caol Ila di Alex Schaerer. Classifica definita anche per le prime posizioni della Classe ORC, con il ...