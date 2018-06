Trento | donna incinta soffocata dal cibo Il figlio | nato prematuro | muore 4 giorni dopo

Blastingnews

(Di sabato 16 giugno 2018)da uno 'stupido' boccone di. Maia Croitoru, moldava di 28 anni, che viveva acon il marito Victor Chirica e ildi due anni, non ce l'ha fatta: è morta ieri all'ospedale cittadino di Santa Chiara. Dueprima, se ne era andato il bambino che aspettava: era stato fatto nascere prematuramente nel disperato tentativo di salvarlo. Maia era alla 28esima settimana di gravidanza quando quel che stava mangiando nel corso di un normale pasto domestico le è andato di traverso VIDEO. Boccone killer stronca una famiglia Sabato scorso Maia era nella sua abitazione di via dell'Asilo, a Roncafort, localita' nel comune di, in compagnia di sua sorella, quando durante la cena le è andato di traverso un boccone. Un banale incidente domestico è stato purtroppo l'inizio di una tragedia irreversibile che ha stroncato la sua vita e quella della creatura che ...