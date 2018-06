Calciomercato Napoli - Trattativa per Lobotka : “Sono in contatto col Napoli da molto tempo. Stiamo ancora negoziando. Mi piacerebbe andarci, è un club eccellente, con un ottimo allenatore ed è regolarmente nelle coppe europee”. Lo ha detto il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka in un’intervista al quotidiano Pravda. Lobotka, 24 anni, ha ammesso che ” Il Celta ha detto che se arriva un’offerta importante non ha problemi a cedermi. Ma deve essere adeguata, ...

Lazio-West Ham - frenata per Felipe Anderson : ecco cosa blocca la chiusura della Trattativa : Il West Ham non ha accettato le condizioni della Lazio, frenando dunque la trattativa per Felipe Anderson Sembrava tutto fatto, invece l’operazione Lazio-West Ham per Felipe Anderson ha subito una brusca frenata. Colpa delle richieste del club biancoceleste, le cui richieste non sono state accettate dagli inglesi. Tare e Lotito hanno chiesto 35 milioni + 5 di bonus, cinque in più nella parte fissa rispetto ai 30 iniziali, avanzando anche ...

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson a un passo dal West Ham. Leicester-Juve : Trattativa per Sturaro : Affare a un passo dalla conclusione: Felipe Anderson sarà - salvo clamorosi dietrofront - un giocatore del West Ham. Il brasiliano della Lazio cambierà dunque maglia dopo cinque stagioni in ...

Migranti - Conte vola da Macron : ultima Trattativa per cambiare l'accordo di Dublino : Qualche giorno fa lo scontro con Malta, ieri quello con la Francia di Macron. Parole ruvide quelle del presidente francese che, incalzato dai suoi parlamentari, ha giudicato la decisione italiana di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - si complica una Trattativa per l’attacco : Calciomercato Reggina – La Reggina si muove per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla, la dirigenza si muove per rinforzare la squadra per il tecnico Roberto Cevoli. Nelle ultime ore ufficializzato l’arrivo del centrocampista Salandria, un reparto che però ha bisogno di innesti importanti è sicuramente l’attacco dopo l’addio di Bianchimano. Il nome in cima alla lista è sempre ...

Salta cessione Fekir al Liverpool - per Lione : “Trattativa chiusa” : Salta il trasferimento di Nabil Fekir al Liverpool. Il Lione ha reso noto in un comunicato che le trattative con il club di Anfield “non sono riuscite” e che il club transalpino “ha deciso di porre fine a questa trattativa stasera alle ore 20”. Il 24enne centrocampista aveva già effettuato le visite mediche con il Liverpool e il suo passaggio ai Reds, per una somma di oltre 60 milioni di euro, sembrava ormai cosa fatta. ...

La guerra tra Juve e Lazio è finita : parte la Trattativa per Milinkovic Savic : Intanto dall'entourage di Milinkovic Savic continuano ad arrivare importanti segnali d'apertura, quel like su Instagram del giocatore messo e subito rimosso ha in ogni caso fatto il giro del mondo ...

Torino-Bruno Peres : tutte le ultime sulla Trattativa : TORINO - Certo, restano da risolvere un insieme di dettagli economici, ci sarà ancora da brigare, ma il trasferimento di Peres al Toro è dato per fatto, ormai. Ufficialmente, i vertici granata non ...

Calciomercato Cagliari - ecco l’innesto per il centrocampo - doppia Trattativa con la Juventus : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari inizia un nuovo progetto con Maran in panchina, ecco le prime parole del nuovo allenatore: “Sono felicissimo di essere qui. Riportare i punti che ho preso qui con il Chievo? Speriamo di farne tanti”. Nel frattempo la dirigenza si muove per rinforzare la rosa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ doppio tentativo per il centrocampista Mandagora e per ...

Calciomercato : colpo della Roma - chiusa la Trattativa per Cristante : Continua senza sosta il mercato estivo della Roma. Dopo gli acquisti di Coric e Marcano infatti, in serata sbarcherà a Fiumicino Bryan Cristante. Il giocatore dell’Atalanta è atteso per le 19:10 all’aeroporto mentre domani sono previste per lui le visite mediche e la firma del contratto a Trigoria che lo legherà al club giallorosso. L'articolo Calciomercato: colpo della Roma, chiusa la trattativa per Cristante sembra essere il primo ...

Juve-Perin - Trattativa verso conclusione : ANSA, - TORINO, 5 GIU - Si avvicina alla conclusione la trattativa tra la Juventus e il Genoa per il trasferimento di Mattia Perin. Il portiere della Nazionale e del Genoa è rimasto a Torino dopo ...

Rafinha all'Inter?/ Trattativa non facile con il Barcellona per riportarlo in nerazzurro : Rafinha stasera tornerà al Barcellona visto che scade il diritto di riscatto. L'Inter proverà ad acquistare il brasiliano nei prossimi mesi per una Trattativa non semplice(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:15:00 GMT)

Francia - braccio destro di Macron sotto inchiesta per corruzione passiva nella Trattativa con Stx : La procura nazionale finanziaria francese ha apertura un’inchiesta su Alexis Kohler, segretario generale dell’Eliseo e braccio destro del presidente Emmanuel Macron. A denunciare Kohler è stata un’associazione di consumatori contro la corruzione, Anticor, che ha messo nel mirino il conflitto di interessi fra la sua funzione ufficiale e i legami familiari con la famiglia Aponte titolare del gruppo italo-svizzero Msc, cliente di primo piano dei ...