Trani News - Restyling pista di pattinaggio | inaugurazione venerdì 22 giugno | ore 20

Trani News - Educational tour - Trani ospita una delegazione di giornalisti e opinion leader nazionali : Inizia la stagione dei grandi eventi cittadini. A partire da questa sera e fino a domenica il cielo di Trani sarà colorato dagli spettacoli della terza edizione del Festival dell'arte pirotecnica. In contemporanea con la manifestazione, a Trani giungerà una delegazione di giornalisti ed opinion leader di altre Regioni d'Italia ...

Trani News - Il maggio dei libri celebra la bellezza della lettura : Dall'osservazione alla sperimentazione, il metodo dell'apprendimento ludico ha permesso ai bimbi di fare scienza dal vero. Fare appunto, perché l'attività poietica al pari di quella teoretica è ...

Trani News - Anps. L' associazione nazionale polizia di stato festeggia il mezzo secolo di vita. : Ci faremo promotori di convegni su tematiche di grande attualità, in collaborazione con il mondo dell'associazionismo e della ricerca'.

Trani News - Il territorio va a scuola. Conferenza juniores ospitata dalla fondazione S.E.C.A. : Il convegno intende far riflettere sulle prospettive del rapporto tra il mondo della scuola e quello tecnico-operativo della ricerca e del lavoro, nel settore dei Beni Culturali. Il Programma del ...

Trani News - Tempo e Libertà di Giuseppe Brescia - Vico e il riformismo - di Giuseppe Brescia : 'Qui va detto a maggior chiarimento che sin dal 17 agosto 1725 il Sostegni aveva preannunciato all' Athias l'imminente comparsa della Scienza Nuova prima, inviandogli da Napoli questo biglietto, che, ...

Trani News - Bat - torna il "Carosello" dello Spi Cgil Puglia : Dibattiti, spettacoli ed intrattenimento animato dall'attore e conduttore Antonio Stornaiolo. Non mancherà il servizio gratuito del controllo pensioni offerto dall'ufficio mobile dello Spi. torna nella Bat '...

Trani News - L'oratorio della parrocchia Spirito Santo di Trani e i viaggi Gulliver. Tutte le info. : Non resta che partire !! Per info: don Luigi PAGINA FACEBOOK : parrocchia Spirito Santo Trani Non è la scienza che cambia il mondo, ma è la Carità' S.Giuseppe Moscati. Condividiamo sulla ns.bacheca ...

Trani News - A.ge Trani organizza un percorso per genitori e figli. Istruzioni per una guida sicura. : 2 Dr.ssa Lucia Palmieri Biologa Nutrizionista Specialista in: Scienza dell'Alimentazione Coordinatrice Scientifica SEAM A cura di A.ge Trani Presso la sede del Centro Jobel di Trani 12°INCONTRO 19 ...

Trani News - Dal 7 al 12 maggio si terrà la settimana nazionale della musica al liceo Vecchi. : ... da quando, cioè, diversi anni or sono, ha attivato uno stretto rapporto con il Teatro Petruzzelli di Bari, permettendo a centinaia di alunni di assistere agli spettacoli operistici ivi allestiti ...

Trani News - Finale coppa Italia Vigor Trani vs St. Georgen - schermo in largo Goldoni. : Media City, per seguire in famiglia la diretta streaming, per vivere un pomeriggio dedicato a tutta la famiglia. Saranno raccolti dei fondi per i bambini ricoverati nei reparti oncologici.

Trani News - Sabato conferenza stampa di presentazione della tappa tranese dei Gen Verde. : E' la cultura della pace, del dialogo e dell'accettazione dell'altro che il Gen Verde porta in scena, spiega Sally McAllister, irlandese, manager del gruppo: 'Con i nostri spettacoli vogliamo ...

Trani News - Nuovi successi per Enzo Matichecchia e la Compagnia dei Teatranti - vincitori al Festival Nazionale di Teatro Amatoriale "Lucio ... : Una vittoria resa ancor più esaltante dalla presenza in cartellone di alcuni spettacoli e compagnie di rilievo del Teatro Amatoriale Nazionale, come 'Non ti pago' di Eduardo de Filippo portato in ...

Trani News - Sinistra Italiana in Trani e la Primavera - un connubio perfetto : Pertanto, nelle ultime notizie di cronaca, sono emerse le numerose sanzioni a danno dei trasgressori, di chi parcheggia in divieto di sosta, di chi utilizza impropriamente i parcheggi per i disabili ...

Trani News - Santorsola sulla chiusura dei Punti di primo intervento : «Le Asl devono rispettare l'Accordo di programma» : Quel piano, lo ricordiamo giusto per dovere di cronaca, prevedeva la riconversione di diversi ospedali in presidi territoriali che, in modi alternativi al ricovero convenzionale, avrebbero offerto ...