Tour de France | i corridori italiani al via

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla [VIDEO]del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiutera' a rifinire la sua condizione. Nibali avra' una settimana di corsa, durante la quale sara' anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per ...

Tour de France 2018 - Thibaut Pinot non parteciperà : non recupera dal principio di polmonite : Thibaut Pinot non parteciperà al Tour de France 2018. Il ciclista della Groupama-FDJ non è riuscito a recuperare dal principio di polmonite che lo aveva costretto al ritiro all’ultima tappa del Giro d’Italia dopo essere stato in corsa per il podio. Il Francese ha commentato così il forfait: “Sono risalito in bicicletta solo giovedì. L’ho fatto per schiarirmi le idee ma non so quando starò meglio“. Il transalpino, ...

Tour de France 2018 - brutto colpo per la FDJ : assenza pesantissima in vista della Grande Boucle : Thibaut Pinot non parteciperà alla prossima edizione del Tour de France per un principio di polmonite, brutto colpo per la Groupama-FDJ Il Tour de France 2018 perde un sicuro protagonista a meno di un mese dal via, si tratta di Thibaut Pinot che ha annunciato che non prenderà parte alla Grande Boucle per un principio di polmonite. Una botta non da poco per la Groupama – FDJ, che si affiderà dunque ad Arnaud Démare e a David Gaudu, scelto come ...

Vincenzo Nibali si allena verso il Tour de France. Ripetute e scatti in salita sulle Dolomiti. Obiettivo Froome : L’operazione Tour de France di Vincenzo Nibali prosegue. Lo Squalo è reduce da un Giro del Delfinato duro, che però non ha scalfito il morale e la fiducia in vista della Grande Boucle. La preparazione del ciclista siciliano prosegue e sono ora le Dolomiti il teatro dei suoi allenamenti, fino al 24 giugno. “È un po’ come se fosse il mio nido. Per chi fa il mio mestiere questo è un terreno d’allenamento eccezionale: tante ...

Tour de France - Nibali 'Posso fare qualcosa di importante - punto almeno al podio' : Ha iniziato la stagione in maniera trionfale vincendo la Milano-Sanremo. Ora punta il Tour de France, in programma dal 7 al 29 luglio. Sul Passo San Pellegrino, dietro la moto dell'allenatore Paolo ...

Vincenzo Nibali : “Al Tour de France per il podio - lavoro sulla qualità. Amo le grandi sfide” : Vincenzo Nibali incomincia il periodo di preparazione al Tour de France che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea. Il vincitore della Grande Boucle 2014 va a caccia di uno storico bis e, dopo un Giro del Delfinato sottotono, si allenerà per una decina di giorni al Passo San Pellegrino. Oggi si è svolto un incontro di presentazione a Pozza di Fassa dove anche lo Squalo è intervenuto rilasciando delle dichiarazioni. Lo Squalo sembra molto ...

Tour de France 2018 - nessuna preoccupazione per Copeland : “Tutto secondo i piani per Vincenzo Nibali” : “Nessun campanello d’allarme. Vincenzo sta andando bene e tutto procede secondo i piani. Nibali è sereno e tranquillo, sa esattamente a che punto deve essere per essere pronto per il Tour” Brent Copeland, general manager della Bahrain-Merida si espone a VeloNews dopo le tante voci arrivate in questi giorni, in seguito alle prestazioni tutt’altro che positive di Vincenzo Nibali al recente Giro del Delfinato. “Tutti si aspettano che lui sia ...

Vincenzo Nibali verso il Tour de France : allenamenti dietro lo scooter per i cambi di ritmo in salita : Inizio di “Operazione Tour de France 2018” non del tutto convincente per Vincenzo Nibali: i risultati, ma soprattutto le prestazioni, al recente Giro del Delfinato non hanno entusiasmato né i tifosi dello Squalo, né gli addetti ai lavori. Il vincitore della Milano-Sanremo con il suo staff continuano però a predicare calma: tutto secondo i piani, si arriverà alla Grande Boucle con la condizione ideale. L’avvicinamento, ora che ...

Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo da 2640 prima del Tour estivo : audio e testo : Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo estratto dall'album 2640, rilasciato lo scorso 12 gennaio per Sony Music Italy. Dopo Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia, Francesca Michielin porta in radio il sound estivo di Tropicale, brano scritto per lei da Calcutta e Dario Faini. Tropicale di Francesca Michielin sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 15 giugno. Canzone particolarmente adatta alla stagione estiva, ...

Operazione Tour de France - cosa prevede il programma di Vincenzo Nibali? Ora altura al San Pellegrino poi i Campionati Italiani : Vincenzo Nibali prosegue nella sua preparazione verso il Tour de France, il grande obiettivo stagionale insieme ai Mondiali di Innsbruck. Lo Squalo si presenterà al via dalla Vandea, previsto per sabato 7 luglio, con il sogno di conquistare la Grande Boucle per la seconda volta in carriera dopo l’apoteosi del 2014. Il messinese ha tutte le carte in regola per lottare con gli altri uomini di classifica come Chris Froome, Tom Dumoulin, Nairo ...

Vincenzo Nibali : “Tanta fatica al Delfinato - ma va bene così”. Il bilancio dello Squalo - l’operazione Tour de France nel vivo : “Il bilancio è che ho fatto tanta fatica“. Lapidario. Vincenzo Nibali ha descritto così il suo Giro del Delfinato che è stato decisamente sotto le aspettative e che lancia qualche campanello d’allarme in vista del Tour de France che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea: lo Squalo si è sempre staccato in salita, deve ancora trovare la forma dei giorni migliori, il colpo di pedale non lo ha convinto nel corso della ...

Operazione Tour de France - come sta Vincenzo Nibali? Lo Squalo si stacca in salita al Delfinato ma i primi segnali… : Vincenzo Nibali sta testando la gamba in vista del Tour de France e sta affrontando il Giro del Delfinato proprio con l’obiettivo di trovare il miglior colpo di pedale per la prestigiosa corsa a tappe che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea. Lo Squalo sta misurando il suo livello di preparazione con un lavoro ben specifico che abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime due tappe con arrivo in salita: tra ieri e oggi, infatti, si è ...

Giro di Svizzera 2018 : tantissime stelle per preparare al meglio il Tour de France : Sembrano essersi ribaltati gli equilibri. Con alcuni spostamenti nel calendario, il Giro di Svizzera sembra aver superato nelle gerarchie il Giro del Delfinato come corsa di preparazione in vista del Tour de France. Scatta domani, sabato 9 giugno, l’82ma edizione della gara a tappe elvetica: come di consueto tanta, tanta salita, oltre a due cronometro (una a squadre ad aprire e una individuale a chiudere) nel percorso che prevede nove ...

Tour de France 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia....