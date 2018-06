Toscana Pride | oggi rivedrò Davidson | gay di colore che in Italia ha trovato la sua

ilfattoquotidiano



(Di sabato 16 giugno 2018) Tra poco. Sono in pullman, mentre scrivo e sto per raggiungere Siena per il. La sua terza edizione dopo quelle di Firenze e Arezzo negli anni scorsi. “Sei pronta?” ho chiesto a Natascia Maesi, che con Marialuisa Favitta (a portavoce dell’evento) e il Movimento pansessuale senese sta dando anima e corpo per l’evento di. È emozionata. Lo avverti da quell’attimo di esitazione nella sua voce: “Non so se si è mai veramente pronti, ma so che siamo tutti carichi e felici”. E capisco che hanno già vinto. Tra i ragazzi chemarceranno sotto le insegne dell’arcobaleno, appunto. Ho raccolto la sua storia, che ha un’unica definizione possibile: di straordinaria quotidianità. Essa inizia nel 1989 in un villaggio vicino Calcutta. Da lì arriva ina un anno e pochi mesi, direttamente dall’istituto La casa dei ...