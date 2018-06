Torna la peste bubbonica | si ammala un bimbo | “Primo caso da oltre 20 anni”

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) Nuovo casi dinegli Usa: era da20 anni che nessuno contraeva più questa malattia. Si èto un bambino dell’Idaho, negli Stati Uniti. Da quando reso noto il piccolo si sarebbeto circa un mese fa e in questi giorni sono arrivati i risultati dal laboratorio che hanno confermato la cosa. Dal Dipartimento Sanitario locale fanno sapere che ilsta meglio, grazie alle tempestive cure somministrate dai medici. Adesso si cerca però di capire dove possa aver contratto la malattia, se a Elmore, la contea in cui vive, o durante un viaggio in Oregon. Una delle cause del contagio potrebbe essere legata alla presenza di animali, come gli scoiattoli che vivono nei boschi vicino a casa del piccolo, dove sono stati riscontrati alcuni casi di. Tuttavia, come spiegano gli esperti, sugli umani era dal 1991 che nessuno veniva contagiato. L'articolo...