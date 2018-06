Torna a luglio Milano Rally Show | corse nel cuore della città

La strage di Erba/ Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 luglio Tornano in aula (Delitti - Tv8) : La strage di Erba: Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 luglio torneranno in aula davanti ai giudici della Corte di Cassazione per il pluriomicidio avvenuto nel 2006. (Delitti, Tv8)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Automobismo : dal 19 al 22 luglio a Cortina Torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti (2) : (Bl) - Giovedì 19 luglio sono in programma le verifiche tecniche e sportive al’Hotel Savoia di Cortina, venerdì e sabato le due tappe (con partenze e arrivi a Cortina), domenica 22 luglio la premiazione a Piazza Di Bona. Sono ammesse le vetture costruite fino al 1971 compreso. Il percorso di gara av

Automobismo : dal 19 al 22 luglio a Cortina Torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti : Cortina (Bl), 14 giu. (AdnKronos) - Al suo 71esimo anno d’età, la competizione organizzata da ACI Belluno in collaborazione con l’Automobile Club D’Italia, si svolge nel terzo weekend di luglio come da tradizione del periodo storico (1947/1956) della corsa. Dal 1947, sulle “montagne più belle del mo

Temptation Island 2018 : Torna da luglio il reality più temuto dalle coppie : Inizia il conto alla rovescia per una nuova appassionante edizione di Temptation Island. Manca infatti meno di un mese all'inizio del reality estivo: la prima puntata, secondo quanto si mormora sul web, dovrebbe essere prevista per giovedì 5 luglio 2018, come sempre in prima serata su Canale 5. Il resort che ospiterà le cinque coppie dovrebbe essere lo stesso dello scorso anno, il Morus Relais di Santa Margherita di Pula, Cagliari- Sardegna. Al ...

Da luglio via i tutor in autostrada. Tornano gli autovelox e la doppia pattuglia : Fermato definitivamente il sistema dei tutor in autostrada, spenti e messi da parte per dare spazio a nuovi sistemi che stanno per essere installati. Nel frattempo riprendono a funzionare gli autovelox che contano ad oggi 108 postazioni fisse (qui l’elenco completo) e a cui ne verranno aggiunti altri in versione mobile, specialmente in presenza di cantieri. Probabilmente in molti rimpiangeranno i tutor che potevano, in caso di non ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI Torna DOMANI DA MATTARELLA/ Niente lista ministri - ipotesi voto a luglio? : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, COTTARELLI da MATTARELLA anche DOMANI, non presentata la lista dei ministri: spunta il nome di Ricciardi per la salute. Intanto si ragiona sulla data delle elezioni(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:20:00 GMT)

Velvet 4 Torna in tv da giovedì 17 maggio - ma lo spin-off Colleccion slitta a luglio : dettagli sulla programmazione : Velvet 4 torna in tv da giovedì 17 maggio su Rai Premium, in prima serata: il canale 25 del digitale terrestre dedicato alle Fiction Rai trasmette in replica gli episodi della stagione conclusiva della serie spagnola creata da Ramón Campos e Gema R. Neira per la rete televisiva Antena 3, che lo scorso agosto si è conclusa su Rai1 con la messa in onda del finale di serie. Le repliche di Velvet 4, stagione conclusiva trasmessa per la prima ...

apt val di sole * DAL 10 AL 30 LUGLIO IL NAPOLI Torna AD ALLENARSI IN VAL DI SOLE A DIMARO-FOLGARIDA - : ... "ancora una volta ricca di grandi eventi, a cominciare dalla tappa di Coppa del Mondo di Mtb, l'unica in calendario in Italia, prevista il 6-7 e 8 LUGLIO, pochi giorni prima dell'inizio del ritiro, ...

Il Segreto spoiler luglio : Fè Torna nella soap - Mauricio derubata dalla moglie? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente interessato alla richiesta di Candela a Severo [Video]. Gli ultimi spoiler svelano che un personaggio amatissimo ritornera' nella soap opera, mentre Nazaria decidera' di tradire il marito nei peggiori dei modi. Anticipazioni ''Il Segreto'': il ritorno di Fè Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de ...

Consultazioni - Salvini : "Se non cadono veti degli uni contro gli altri - 8 luglio si Torna al voto" : "Fino all'ultimo lavorerò sia come Lega che personalmente per dare un governo a questo Paese. Proverò a far cadere i veti degli uni contro gli altri, che ancora ci sono. Se questi veti rimanessero l'...

