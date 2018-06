Tim Seven IperGO e le altre migliori tariffe da attivare online o nei negozi

http://feedproxy.goo

(Di sabato 16 giugno 2018) Tima 7€ al mese con chiamate illimitate verso fissi e mobili e 30GB in 4G se passi da Iliad, ma non è la sola, vediamo anche leproposte dell’operatore blu. L’offerta sarà proposta anche ad ex clienti che hanno lasciato il consenso ad essere contattati a fini commerciali. Timper i clienti Iliad Timprevede chiamate ed SMS illimitati oltre a 30GB in 4G a 7€ al mese. È la vera prima risposta di un operatore all’offerta Iliad che vede lo stesso quantitativo di contenuti, ma a 6€ al mese senza ulteriori spese come invece ci hanno abituato le compagnie operanti in Italia. Tim ha previsto di includere nel costo mensile il servizio di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora e il piano base Tim Base e Chat che, di solito, prevede un costo aggiuntivo di 2€ al mese. In più è gratuita anche l’attivazione per chi passa a Tim da ...