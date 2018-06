Tendopoli nel deserto per i figli di clandestini Ecco il piano di Trump

Bari - piove dentro la sala per le intercettazioni e nell’archivio del palagiustizia. Inagibile anche la Tendopoli : È completamente allagata a causa di un temporale che si sta abbattendo da qualche ora sulla città, la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato Inagibile perché a rischio crollo. Nelle tre tende della protezione civile si celebrano da 18 giorni le udienze penali di rinvio. L’area della tendopoli è da questa mattina del tutto impraticabile e l’attività di udienza si svolge ...

Roberto Fico : "Vado nella Tendopoli di San Ferdinando coi più deboli" : "Chi rappresenta lo stato non deve stare chiuso nel palazzo, ma andare dove lo stato deve far sentire la sua presenza, stare sul campo dove le situazioni sono difficili: per questo lunedì sarò nella tendopoli di San Ferdinando in Calabria". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico che ha incontrato le rappresentanze delle Usb nella piana di Gioia Tauro."Le istituzioni non possono esimersi - aggiunge il presidente della ...

Bari : tribunali nella Tendopoli - arriva Bonafede : Il neo ministro della giustizia ha voluto rendersi conto di persona della situazione ed ha subito parlato di urgenza e gravità. Le udienze continuano a tenersi fuori dal palazzo di giustizia, ...

L’inferno di Rosarno : viaggio nella Tendopoli dove abitava Soumaila Sacko : L’inferno di Rosarno: viaggio nella tendopoli dove abitava Soumaila Sacko Stasera Italia mostra le condizioni di vita dei migranti ospitati a San Ferdinando. Continua a leggere L'articolo L’inferno di Rosarno: viaggio nella tendopoli dove abitava Soumaila Sacko proviene da NewsGo.

L'inferno di Rosarno : viaggio nella Tendopoli dove abitava Soumaila Sacko : A San Ferdinando vivono più di tremila immigrati , in una baraccopoli abusiva che come testimonia Stasera Italia non permette una vita dignitosa. L'80% è regolare, con un permesso di soggiorno e fra ...

San Ferdinando. Rivolta dei migranti nella vecchia Tendopoli : Si alzano colonne di fumo dalla vecchia tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria). I migranti hanno appiccato il fuoco a copertoni

Migrante ucciso - fiamme nella Tendopoli : 23.51 Colonne di fumo si alzano dalla vecchia tendopoli di San Ferdinando (RC), dove i migranti hanno appiccato il fuoco a copertoni e rifiuti di ogni tipo. Dalle prime notizie raccolte i migranti non hanno lasciato avvicinare né vigili del fuoco né forze dell'ordine. Si teme una reazione all'omicidio di Soumaila Sacko, il Migrante maliano di 29 anni ucciso da una delle fucilate che hanno ferito altre 2 persone. Domani l'Unione sindacale di ...

Sparatoria nel Reggino - un morto e due feriti | Le vittime ospiti di una Tendopoli per migranti : Secondo la prefettura di Reggio Calabria, i tre stavano per compiere un furto. Una riunione d'urgenza è stata convocata dalle autorità: i tre dimoravano nell'area che ospita una tendopoli per migranti.

Sparatoria nel Reggino - un morto e due feriti - Le vittime ospiti di una Tendopoli per migranti : E' di un morto e di due feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuta a San Calogero in provincia di Vibo Valentia . La vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, morto dopo essere stato ferito a ...

Sparatoria nel Reggino - un morto e due feriti - Le vittime ospiti di una Tendopoli per migranti : E' di un morto e di due feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuta a San Calogero in provincia di Vibo Valentia . La vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, morto dopo essere stato ferito a ...

Sparatoria nel Reggino - un morto e due feriti | Le vittime ospiti di una Tendopoli per migranti : Sparatoria nel Reggino, un morto e due feriti | Le vittime ospiti di una tendopoli per migranti Sparatoria nel Reggino, un morto e due feriti | Le vittime ospiti di una tendopoli per migranti Continua a leggere L'articolo Sparatoria nel Reggino, un morto e due feriti | Le vittime ospiti di una tendopoli per migranti proviene da NewsGo.

Tribunale a rischio crollo - le udienze a Bari si tengono nella Tendopoli : Sono cominciate a Bari nelle tre tensostrutture montate dalla Protezione civile regionale le udienze di rinvio dei processi penali ordinari, dopo la dichiarazione di inagibilità per grave carenze ...

Scontro sulla legge Macron - Parigi come Calais?/ Tendopoli nella capitale : è emergenza immigrazione : Parigi è diventata come Calais? Le politiche sull'immigrazione stanno creando molte polemiche attorno a Emmanuel Macron e l'approvazione della nuova legge in materia divide il suo partito...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Rosarno - uccisa nella Tendopoli. Nessun razzismo - solo vendetta : Becky Moses, prima di arrivare nella tendopoli, aveva vissuto per qualche tempo a Riace, la cittadina della fascia jonica calabrese diventata un modello di accoglienza famoso in tutto il mondo grazie ...