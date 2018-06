TEA FALCO - ' La mia Sicilia | il mio primo film | Bernardo'

cinemaitaliano.info

: Siamo al Biografilm Festival - International Celebration of Lives numero 14, la cui offerta di storie di vita è sem… - cinema_italiano : Siamo al Biografilm Festival - International Celebration of Lives numero 14, la cui offerta di storie di vita è sem… - VinoCalcagno : RT @CinecittaNews: Tea Falco e la Sicilia in versione Magritte - CinecittaNews : Tea Falco e la Sicilia in versione Magritte -

(Di sabato 16 giugno 2018) Ventenne, ritraevo le persone per strada e immaginavo un progetto in cui raccontare le diverse tipologie umane: l'idea era di farlo in giro per il mondo, ma a 30 anni ho capito che se volevo riuscire ...