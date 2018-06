Taxi travolge pedoni a Mosca | autista ha accelerato IL VIDEO

Mosca - Taxi accelera e travolge passanti in centro : 8 feriti - fermato il tassista : Otto feriti a Mosca , in Russia, dove un taxi ha travolto un gruppo di passanti in una strada vicino a Gostiny Dvor, nel centro città. Lo riferisce l'agenzia Tass. Tra gli 8 feriti ci sono dei ...

