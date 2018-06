Tavecchio | Guardian | “Molestie sessuali | chiesta archiviazione per ex capo Figc Vittima

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018) La Procura di Roma ha chiesto l’per un caso di molestieche riguarda Carlo, l’ex presidente della. Le accuse risalgono al novembre scorso, quando in un’intervista al Corriere della Sera, Elisabetta Cortani, presidentessa della Lazio femminile, ha denunciato le molestie subite dall’allora numero uno del calcio italiano. A dare la notizia è ilche ha letto le motivazioni dei magistrati romani e sostiene come, secondo i pm, le accuse siano veritiere ma il caso non sia stato perseguito perché “la donna era abbastanza vecchia da non essere intimidita” e “ha segnalato le molestie troppo tardi alle autorità”. Così scrive il quotidiano inglese. Secondo quanto riporta ilquindi, Cortani che all’epoca dei fatti aveva 50 anni, aveva per i pm un rapporto contale da non poter ...