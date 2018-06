Tanti appuntamenti per questo ultimo weekend di primavera

Sagre e gusto : Tanti appuntamenti per le gite del weekend : GOLOSABICI - Parco del Monte Baldo " Rovereto , Trento, " Le malghe tra le montagne del Parco del Monte Baldo sono la cornice di una golosa giornata di buoni sapori e sport. L'evento, in programma ...

SanVitoinfesta 2.0 : Tanti gli appuntamenti con teatro - danza e divertimento : LUCCA Saranno gli spettacoli dei bambini della elementare Donatelli ad aprire lunedì prossimo , 4 giugno, alle 20.30 sul piazzale della scuola SanVitoinfesta 2.0, un ricco programma che si svolgerà nel quartiere nel ...

Biblioteca di Chieri : ancora Tanti appuntamenti in vista dell'estate : ... con l'obiettivo di individuare testi di alta qualità che possano coinvolgere bambini e ragazzi non solo dal punto di vista della narrativa, ma anche incuriosendoli a proposito di scienza, arte, ...

Tiro a Volo - Tanti appuntamenti imperdibili in attesa della sfida tricolore al Concaverde : Per la cronaca, lo scorso anno è stato un testa a testa per il titolo delle società vinto dal Tav Pezzaioli con il punteggio di 430/450 nei confronti dei padroni di casa delle frecce verde-oro del ...

Tiro a Volo – Tanti appuntamenti imperdibili in attesa della sfida tricolore al Concaverde : Il regionale delle società e i “pass” per la sfida tricolore il 3 giugno al Concaverde Data da segnare in grassetto, quella di domenica 3 giugno che, sulle pedane del Concaverde di Lonato del Garda, ospiterà la gara delle gare, ovvero: il campionato regionale lombardo delle società. Attesi, per l’occasione, oltre 500 tiratori (sono stati 510 lo scorso anno e 530 nel 2016 (record di presenze n.d.r.), in rappresentanza dei numerosi oltre 20 ...

Torna la Giornata delle Dimore Storiche Italiane : Tanti gli appuntamenti per domenica 27 maggio 2018 : Tante le iniziative di questa Giornata, come eventi eno-gastronomici, spettacoli, mostre, concorsi fotografici. Per consultare il programma completo con tutte le aperture regionali: www.adsi.it ...

Ciclismo – La stagione estiva della Biesse Carrera si prospetta fitta di appuntamenti imporTanti : La Biesse Carrera traccia gli appuntamenti di stagione, ecco le tappe più importanti del team ciclistico Si comincia domani, 26 Maggio, col il Memorial Daniele Tortori di Montalto in Val d’Arno. Una gara nazionale under 23 caratterizzata da un percorso misto, adatto ai passisti scalatori. Il D.S. Milesi ha convocato per l’occasione Stefano Bertoletti, Raul Colombo, Federico Orlandi. Giovanni Pedretti, Michel Piccot e Luca ...

Torna Savona-Vinile 2018 con Tanti appuntamenti da non perdere : Mancano ormai solo 3 GIORNI all'ennesimo capitolo di Savona-Vinile 2018 ! Dopo il successo del 2017 continua infatti la collaborazione attiva tra l'associazione culturale VINCEBUS ERUPTUM e gli amici ...

Gli appuntamenti più imporTanti del Napoli Comicon 2018 : Dal 28 aprile al 1° maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli si terrà la 20esima edizione del Napoli Comicon, una delle manifestazioni legate al mondo dei fumetti e della cultura pop più importanti d’Italia (di cui Wired è media partner). Il magister di quest’anno sarà Lorenzo Mattotti, il quale ha disegnato la locandina e che ovviamente sarà oggetto di una mostra personale dedicata, Seguendo le tracce, inaugurata il 6 aprile al Museo Pignatelli ...