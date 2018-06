Su SkyCinema arriva “Sconnessi” | lunedì 18 giugno in prima tv il film di Christian

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018) A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema presenta Sconnessi, ildiretto daMarazziti, prodotto da Camaleo in collaborazione con Vision Distribution, invisione18alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Ettore (Fabrizio Bentivoglio), noto scrittore che rifiuta la tecnologia e l’uso di internet, in occasione del suo compleanno, chiama in riunione la sua famiglia nello chalet di montagna, per cercare di creare finalmente un legame tra i suoi due figli, Claudio (Eugenio Franceschini, Io che amo solo te, La cena di Natale), giocatore di poker on line, e Giulio (Lorenzo Zurzolo, Una famiglia perfetta), liceale nerd e introverso. In montagna ci sono anche Margherita (Carolina Crescentini), la seconda moglie di Ettore incinta al settimo mese, Achille (Ricky Memphis) fratellastro di Margherita appena ...