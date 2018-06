Storia nera della moda

gqitalia

(Di sabato 16 giugno 2018) L’ultima è stata Kate Spade. La stilista amata da Hollywood si è suicidata strangolandosi con un foulard legato alla maniglia di una porta di casa nel suo appartamento di New York. La conferma l’ha data sua sorella Reta Saffo, quando ancora gli inquirenti parlavano di apparente gesto volontario, spiegando che la sorella soffriva da tempo di depressione e che aveva invano tentato di farla ricoverare. Cinquantacinque anni, recentemente il marito Andy, sposato nel 1994, aveva chiesto il divorzio e viveva già in un’altra casa. Kate ha lasciato un biglietto alla figlia tredicenne Frances Beatrix: “Non ha nulla a che fare con te, non sentirti in colpa, chiedi a tuo padre”. È il male oscuro che si cela dietro il mondo patinato, dove tutto all’apparenza splende, ma in cui la depressione è sempre in agguato, come un pericoloso contrappasso. Nel marzo 2014 toccò a L’Wren Scott, ...