Stadio Roma | Travaglio | “Lanzalone? Almeno si è dimesso subito e non si è gridato al

(Di sabato 16 giugno 2018) “L’inchiesta sullostavolta, invece di sentir gridare al complotto giudiziario e alla giustizia a orologeria, abbiamo visto le immediate dimissioni del presidente di Acea (Luca Lanzalone, ndr), che per fortuna non è stato difeso col solito argomento secondo cui tutti sono innocenti fino alla sentenza di Cassazione”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che aggiunge:è stato immediatamente dimissionato, perché non sappiamo se l’accusa di corruzione regge, visto che c’è anche il fatto che lui non era un pubblico ufficiale. Certamente Lanzalone si è posto in un conflitto di interessi macroscopico, accettando incarichi professionali da un costruttore col quale aveva mediato per conto del Comune disullo. Quindi mai da quel costruttore avrebbe dovuto accettare nemmeno una puntina di disegno”....