Stadio Roma | Malan | no presunzione colpevolezza ma Di Maio faccia chiarezza

Stadio Roma - procuratore antimafia de Raho : fatti di estrema gravità : Stadio Roma, procuratore antimafia de Raho: fatti di estrema gravità Il magistrato ha parlato durante un convegno a Catania sia dell'inchiesta legata all’impianto capitolino , per la quale ha detto di voler aspettare le valutazioni dei giudici, sia sulla questione migranti : senza polizia giudiziaria a bordo delle navi è difficile ...

Stadio Roma - Lanzalone intercettato : “Milioni di cose gratis al Campidoglio. E da Raggi ho avuto solo il posto in Acea” : Dal Campidoglio avrebbe ricevuto solo “una cosa” e da “una sola persona”. E cioè rispettivamente il posto al vertice di Acea concesso dalla sindaca Viriginia Raggi. Agli atti dell’inchiesta sullo Stadio della Roma c’è anche un’intercettazione in cui Luca Lanzalone si lamenta con un suo socio riferendo di una conversazione avuta con Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio e Partecipate, che gli avrebbe ...

Stadio Roma - Raggi : "Lanzalone presentato da Bonafede e Fraccaro" : Stadio Roma, Raggi: "Lanzalone presentato da Bonafede e Fraccaro" Stadio Roma, Raggi: "Lanzalone presentato da Bonafede e Fraccaro"

Stadio Roma - Lanzalone al gip : "Mai compiuto illeciti" : Stadio Roma, Lanzalone al gip: "Mai compiuto illeciti" Stadio Roma, Lanzalone al gip: "Mai compiuto illeciti"

Stadio di Roma - Di Maio : "Un grande equivoco - sono tranquillo" : Stadio di Roma, Di Maio: "Un grande equivoco, sono tranquillo" Stadio di Roma, Di Maio: "Un grande equivoco, sono tranquillo"

Stadio Roma : Moles (Fi) - M5S eviti principio doppia morale : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Di Maio, Bonafede, Fraccaro, tre ministri della Repubblica, per loro improvvisamente non vale più il codice a 5 Stelle? Si sono ammutoliti? Chiediamo da giorni che parlino, ci spieghino qualcosa di più dei loro rapporti con l’ex presidente di Acea, finito ai domiciliari, di questo superconsulente che dalle cronache sembra essere stato imposto da loro alla Raggi e che ha avuto il ruolo di sindaco ...

Stadio della Roma - Virginia Raggi coinvolge Alfonso Bonafede : il crollo davanti ai giudici : In gergo militare si chiama 'fuoco amico' . E' quando un tuo compagno ti spara contro, per errore. Ma in politica può avere un altro senso: scaricabarile . E' quello che ha fatto ieri alla procura di Roma la sindaca Virginia Raggi, dalla quale i pm volevano sapere come fosse nato il rapporto tra lei e ...

Stadio Roma - Lanzalone puntava a entrare nel concordato Atac : ripartono verifiche sul progetto : Luca Lanzalone puntava a ottenere incarichi professionali per il suo studio anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto pubblico di Roma, Atac. Dalle carte dell'...

Stadio Roma : Parnasi tra politica - finanziamenti e il nuovo Flaminio : Stadio Roma: Parnasi tra politica, finanziamenti e il nuovo Flaminio Stadio Roma: Parnasi tra politica, finanziamenti e il nuovo Flaminio

Stadio Roma - Sala : 'Finanziamenti Parnasi? Ricevuti nella massima trasparenza' : 'Tutto ciò che abbiamo fatto è trasparente e documentato. A Milano la politica non si fa condizionare'. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del finanziamento ricevuto dalla famiglia ...

Stadio Roma : Di Maio : inchiesta? Un grande equivoco. Lanzalone puntava ad entrare nella vicenda Atac : L'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro di Atac, la municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte ...

Stadio della Roma - Lanzalone puntava a entrare nella vicenda del concordato Atac : Luca Lanzalone stava per inserirsi nella vicenda Atac. L’ormai ex presidente di Acea puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte allegate al procedimento emergono i contatti tra l’avvocato genovese e “tale Carlo” che viene descritto come “”verosimilmente Carlo Felice Giampaolino (advisor legale per il concordato ...