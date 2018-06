Stadio Roma | Lanzalone puntava a entrare nel concordato Atac | ripartono verifiche sul

Stadio Roma : Parnasi tra politica - finanziamenti e il nuovo Flaminio : Stadio Roma: Parnasi tra politica, finanziamenti e il nuovo Flaminio Stadio Roma: Parnasi tra politica, finanziamenti e il nuovo Flaminio Continua a leggere L'articolo Stadio Roma: Parnasi tra politica, finanziamenti e il nuovo Flaminio proviene da NewsGo.

Stadio Roma - Sala : 'Finanziamenti Parnasi? Ricevuti nella massima trasparenza' : 'Tutto ciò che abbiamo fatto è trasparente e documentato. A Milano la politica non si fa condizionare'. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del finanziamento ricevuto dalla famiglia ...

Stadio Roma : Di Maio : inchiesta? Un grande equivoco. Lanzalone puntava ad entrare nella vicenda Atac : L'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro di Atac, la municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte ...

Stadio della Roma - Lanzalone puntava a entrare nella vicenda del concordato Atac : Luca Lanzalone stava per inserirsi nella vicenda Atac. L’ormai ex presidente di Acea puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte allegate al procedimento emergono i contatti tra l’avvocato genovese e “tale Carlo” che viene descritto come “”verosimilmente Carlo Felice Giampaolino (advisor legale per il concordato ...

Stadio Roma - de Raho : “Quadro indiziario di estrema gravità. Corruzione elemento non più tollerabile” : Il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho commenta l’inchiesta sull’appalto per la realizzazione dello Stadio della As Roma L'articolo Stadio Roma, de Raho: “Quadro indiziario di estrema gravità. Corruzione elemento non più tollerabile” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Stadio Roma - Parnasi "bancomat" per tutti : la fitta rete del costruttore tra politica e finanziamenti : Le intercettazioni svelano la fitta rete creata dal costruttore per poter influenzare la politica capitolina e non solo

Stadio della Roma - l’uomo di Parnasi mette nei guai Lanzalone | : Inchiesta sullo Stadio, le prime ammissioni davanti ai pm. Raggi: il consulente? Presentato da Bonafede e Fraccaro

Stadio Roma - la cena di Giorgetti con Parnasi e Lanzalone : È ben lontano dall'essere chiusa la vicenda sullo Stadio della Roma, che ha causato un vero e proprio terremoto politico nella Capitale. RomaToday racconta gli ultimi sviluppi. Raggi sentita in...

Di Maio inchiesta Stadio Roma? E' grande equivoco : 'Un grande equivoco, è tutto un malinteso'. Sette parole per interrompere il silenzio sull'inchiesta in corso sullo stadio di Roma che ha gettato un'ombra sul M5S, al governo da quindici giorni ...

Stadio Roma - Travaglio : “Lanzalone? Almeno si è dimesso subito e non si è gridato al complotto giudiziario” : “L’inchiesta sullo Stadio a Roma? Almeno stavolta, invece di sentir gridare al complotto giudiziario e alla giustizia a orologeria, abbiamo visto le immediate dimissioni del presidente di Acea (Luca Lanzalone, ndr), che per fortuna non è stato difeso col solito argomento secondo cui tutti sono innocenti fino alla sentenza di Cassazione”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Lanzalone è ...

Stadio Roma - Di Maio : “Cena tra Parnasi - Lanzalone e Giorgetti? Io non lo sapevo” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio e il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni rispondo a una domanda sulla presunta cena segreta di Parnasi, Lanzalone e Giorgetti avvenuta il 12 marzo scorso, emersa nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. L'articolo Stadio Roma, Di Maio: “Cena tra Parnasi, Lanzalone e Giorgetti? Io non lo sapevo” proviene da Il Fatto ...

Stadio Roma - Giorgetti : cena? Un aperitivo. Di Maio : 'Grande equivoco' - : Il sottosegretario del Carroccio parla dell'inchiesta: "Parnasi e Lanzalone non sono mai entrati nel confronto tra noi e i 5 Stelle". Di Maio e Salvini si dicono tranquilli. Ieri sentita anche la ...