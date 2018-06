Stadio Roma | Giorgetti | cena? Un aperitivo Di Maio | ' Grande equivoco'

Stadio Roma - Di Maio : “Cena tra Parnasi - Lanzalone e Giorgetti? Io non lo sapevo” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio e il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni rispondo a una domanda sulla presunta cena segreta di Parnasi, Lanzalone e Giorgetti avvenuta il 12 marzo scorso, emersa nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. L'articolo Stadio Roma, Di Maio: “Cena tra Parnasi, Lanzalone e Giorgetti? Io non lo sapevo” proviene da Il Fatto ...

Stadio di Roma - nel patto Lanzalone-Parnasi la consulenza al consigliere Pd di Treviglio : Dopo i contributi all'associazione filo leghista, dalle carte dell'inchiesta sul presunto giro di tangenti legato al nuovo Stadio di Roma , spunta il nome del dem Stefano Sonzogni, noto avvocato e ...

Governo M5s-Lega ultime notizie/ Grane Stadio Roma e immigrati - Salvini ribadisce : "Chiudiamo i porti" : Governo M5s-Lega ultime notizie, prime Grane per l'esecutivo: dal caso Stadio della Roma alla tensione con la Francia sul tema immigrazione, Salvini chiaro "chiudiamo i porti"

Stadio Roma - Lanzalone al gip : "Mai compiuto illeciti"Raggi : mi è stato presentato da Bonafede e Fraccaro : L'ex presidente di Acea si difende durante l'interrogatorio di garanzia. Il sindaco agli inquirenti avrebbe ribadito che Lanzalone le fu presentato dai responsabili M5s agli enti locali.

Stadio Roma - Luigi Di Maio : "Solo un grande equivoco"/ Matteo Salvini gli fa eco : "Non sono preoccupato" : Stadio Roma, Luigi Di Maio: "Solo un grande equivoco", Matteo Salvini gli fa eco: "Non sono preoccupato". I due vice presidenti del consiglio escono allo scoperto

Stadio Roma - 'Meno traffico senza ponte' : ecco i pareri falsati dai privati : Da una parte i documenti ufficiali, scritti dalla Eurnova di Parnasi e protocollati alla conferenza dei servizi; dall'altra le conversazioni private, in cui gli stessi manager della società squassata ...

Stadio Roma - il progetto slitta al 2022 : piano mobilità da rifare : Ignazio Marino sognava lo Stadio a Tor di Valle in tempi record, entro il 2017, 'ci giocherà Totti', era sicuro l'ex sindaco chirurgo quando questa controversa operazione calcistico-immobiliare ...

M5S - il governo logora già. Tutti i fronti aperti dall’inchiesta «Stadio di Roma» all’egemonia di Salvini : Appena 15 giorni di governo e il M5S è già in sofferenza . Con Luigi Di Maio nell’occhio del ciclone, costretto da un lato a rincorrere l’esuberanza di Matteo Salvini , che di fatto sta dettando l’agenda dell’esecutivo, e dall’altro a frenare la nuova slavina giudiziaria che da Roma ha gettato un’ombra lunga sull’intero Movimento. E poi il ritrovato ruolo di Fico e la batosta elettorale alle amministrative...

Stadio Roma - ecco il sistema di potere : Era il Caffè Doney in via Veneto il luogo preferito per gli appuntamenti di Luca Parnasi. Forse perché pensava di essere tornato ai tempi della Dolce Vita. Non quella di Gassman e Anita Ekberg ma ...

Perché l'inchiesta sullo Stadio della Roma adesso imbarazza il governo Lega-M5s : Era stato in qualche modo profetico ieri Salvini con i suoi al gruppo della Lega. Ora - ha ragionato secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - siamo di fronte ad una luna di miele. Sta andando tutto bene, ma preparatevi che sicuramente arriveranno periodi meno positivi. Perciò serrate i ranghi, siete tutti sotto i riflettori. È arrivata una vicenda giudiziaria a scuotere il governo giallo-verde, il Movimento 5 stelle e ...

ROMA - LO Stadio - LA RAGGI/ Quando l'onestà è solo una scatola vuota : Il sindaco di ROMA Virginia RAGGI è sicuramente innocente riguardo allo scandalo del nuovo STADIO, ma per questo motivo: perché durante il suo mandato non ha fatto nulla.

Stadio della Roma - Di Maio : 'È un grande equivoco' : 'Un grande equivoco, è tutto un malinteso'. Sette parole per interrompere il silenzio sull'inchiesta in corso sullo Stadio di Roma che ha gettato un'ombra sul M5S, al governo da quindici giorni ...

Stadio Roma - Raggi convocata in Procura come testimone sul ruolo di Lanzalone : «Sono parte lesa» : È terminata l'audizione della sindaca Virginia Raggi in Procura, dove è stata ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sul progetto dello Stadio...

Stadio Roma - anche Malagò indagato : la richiesta del presidente del Coni : “Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani di essere indagato nell’ambito di un procedimento penale. Ha subito dato incarico al suo legale, avvocato Carlo Longari, di chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di essere interrogato quanto prima per chiarire la sua posizione”. Lo rende noto il Coni in un comunicato. (ADNKRONOS) L'articolo Stadio Roma, anche Malagò ...