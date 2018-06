Stadio Roma | ecco il sistema di potere

Perché l'inchiesta sullo Stadio della Roma adesso imbarazza il governo Lega-M5s : Era stato in qualche modo profetico ieri Salvini con i suoi al gruppo della Lega. Ora - ha ragionato secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - siamo di fronte ad una luna di miele. Sta andando tutto bene, ma preparatevi che sicuramente arriveranno periodi meno positivi. Perciò serrate i ranghi, siete tutti sotto i riflettori. È arrivata una vicenda giudiziaria a scuotere il governo giallo-verde, il Movimento 5 stelle e ...

ROMA - LO Stadio - LA RAGGI/ Quando l'onestà è solo una scatola vuota : Il sindaco di ROMA Virginia RAGGI è sicuramente innocente riguardo allo scandalo del nuovo STADIO, ma per un solo motivo: perché durante il suo mandato non ha fatto nulla. MONICA MONDO(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 06:03:00 GMT)CAOS ROMA/ STADIO, degrado, corruzione: perché una città così bella non può essere "redenta"?MIGRANTE UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya, dove sono Salvini e Di Maio?

Stadio della Roma - Di Maio : 'È un grande equivoco' : 'Un grande equivoco, è tutto un malinteso'. Sette parole per interrompere il silenzio sull'inchiesta in corso sullo Stadio di Roma che ha gettato un'ombra sul M5S, al governo da quindici giorni ...

Stadio Roma - Raggi convocata in Procura come testimone sul ruolo di Lanzalone : «Sono parte lesa» : È terminata l'audizione della sindaca Virginia Raggi in Procura, dove è stata ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sul progetto dello Stadio...

Stadio Roma - anche Malagò indagato : la richiesta del presidente del Coni : “Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani di essere indagato nell’ambito di un procedimento penale. Ha subito dato incarico al suo legale, avvocato Carlo Longari, di chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di essere interrogato quanto prima per chiarire la sua posizione”. Lo rende noto il Coni in un comunicato. (ADNKRONOS) L'articolo Stadio Roma, anche Malagò ...

Stadio Roma - Raggi ai pm : ì'Lanzalone presentato da Bonafede e Fraccaro' : Un approccio dettato dall'esigenza di oliare la macchina della politica, che, soprattutto nella fase a cavallo delle ultime elezioni politiche, si era in qualche modo intensificata. L'imprenditore in ...

Stadio Roma - il giorno degli interrogatori di garanzia. Depone anche Raggi sul ruolo di Lanzalone : La sindaca, sentita come testimone, sul ruolo di Lanzalone. L'ex Pd Civita nega favori. Il costruttore Parnasi, presunto capo della corruzione, si avvale della facoltà di non rispondere; così Palozzi ...

Stadio della Roma - la sindaca Raggi ascoltata per un'ora in Procura come testimone : Il colloquio, riportato nell'informativa sul giro di finanziamenti del costruttore alla politica, risale al giorno successivo alle elezioni del quattro marzo scorso. Intanto, l'inchiesta va avanti ...

Stadio della Roma - Verdone : 'C'è sempre qualcosa che ci blocca' : 'Siamo tutti quanti un pò tristi perché non ne possiamo più, perché succede sempre qualcosa che ci blocca: Roma è una città complicata'. Lo ha detto il regista, e tifoso giallorosso, Carlo Verdone, ...

Stadio Roma - Lanzalone al gip : “Mai compiuto illeciti” : Stadio Roma, Lanzalone al gip: “Mai compiuto illeciti” Stadio Roma, Lanzalone al gip: “Mai compiuto illeciti” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Lanzalone al gip: “Mai compiuto illeciti” proviene da NewsGo.

Stadio Roma - Lanzalone respinge accuse : 20.22 "Nella mia vita non ho mai compiuto nulla di illecito, respingo con forza ogni addebito". Così Luca Lanzalone, figura chiave dell'indagine sul nuovo Stadio della Roma, si è difeso davanti al Gip Maria Paola Tomaselli nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex presidente dell'Acea ha risposto per circa tre ore alle domande del magistrato. Interrogato anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Palozzi, che si è avvalso ...

Stadio Roma - parla l’avvocato di Parnasi : “Corruzione come asset? Lo esclude. Darà la sua lettura dei fatti” : Il legale del costruttore Luca Parnasi, Giorgio Tamburrini, ha parlato con i cronisti all’esterno del carcere milanese di San Vittore, dopo che il suo assistito, al centro del caso sullo Stadio della Roma, si era avvalso della facoltà di non rispondere. “Presumibilmente renderemo l’interrogatorio al pm a Roma“, ha detto. “Finanziamenti a pioggia come asset aziendale? Lo esclude. I fatti sono scritti, cambia la ...

Roma - la sindaca Raggi un’ora in procura come testimone per l’inchiesta sullo Stadio : E’ durata un’ora l’audizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, convocata come testimone nell’inchiesta sullo stadio che ha portato in carcere il costruttore, Luca Parnasi, e ai domiciliari l’ex presidente di Acea vicino al Movimento 5 Stelle, Luca Lanzalone. ...

Stadio Roma - Raggi un'ora in Procura come teste su ruolo Lanzalone | : La sindaca: "Io parte lesa". Incontro con il dg della Roma Baldissoni: "Avanti col progetto se verificheremo che è tutto a posto". Presidente del Coni: "Io indagato? Voglio essere interrogato". ...