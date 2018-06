Stadio della Roma | l’uomo di Parnasi mette nei guai Lanzalone

Perché l'inchiesta sullo Stadio della Roma adesso imbarazza il governo Lega-M5s : Era stato in qualche modo profetico ieri Salvini con i suoi al gruppo della Lega. Ora - ha ragionato secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - siamo di fronte ad una luna di miele. Sta andando tutto bene, ma preparatevi che sicuramente arriveranno periodi meno positivi. Perciò serrate i ranghi, siete tutti sotto i riflettori. È arrivata una vicenda giudiziaria a scuotere il governo giallo-verde, il Movimento 5 stelle e ...

Stadio della Roma - Di Maio : 'È un grande equivoco' : 'Un grande equivoco, è tutto un malinteso'. Sette parole per interrompere il silenzio sull'inchiesta in corso sullo Stadio di Roma che ha gettato un'ombra sul M5S, al governo da quindici giorni ...

Stadio della Roma - la sindaca Raggi ascoltata per un'ora in Procura come testimone : Il colloquio, riportato nell'informativa sul giro di finanziamenti del costruttore alla politica, risale al giorno successivo alle elezioni del quattro marzo scorso. Intanto, l'inchiesta va avanti ...

Stadio della Roma - Verdone : 'C'è sempre qualcosa che ci blocca' : 'Siamo tutti quanti un pò tristi perché non ne possiamo più, perché succede sempre qualcosa che ci blocca: Roma è una città complicata'. Lo ha detto il regista, e tifoso giallorosso, Carlo Verdone, ...

Stadio della Roma - tutte le trame (e gli uomini) di Parnasi e il sogno della maxi plusvalenza da 160 milioni di euro : Una plusvalenza di circa 160 milioni sui terreni dove sarebbe dovuto sorgere lo Stadio di Tor di Valle. Era questo il grande obiettivo su cui Luca Parnasi stava spendendo tutte le sue energie, economiche, relazionali e – secondo la Procura – corruttive. Un progetto che, se fosse andato in porto, “poi potrei pure fare il fuggiasco”, come dice il palazzinaro scherzando ai suoi collaboratori. “In estrema sintesi – si legge nell’informativa ...

Stadio della Roma : Raggi ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio : Stadio della Roma: sindaca ascoltata per oltre un’ora Roma – È terminata l’audizione in Procura della sindaca di Roma. Virginia Raggi è stata ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio, come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul progetto dello Stadio della Roma. La sindaca è stata ascoltata dai magistrati per oltre un’ora. L'articolo Stadio della Roma: Raggi ascoltata negli uffici di ...

Stadio della Roma : Civita fa suo ingresso in Tribunale piazzale Clodio : Stadio della Roma: fissata ad oggi l’inizio interrogatori di garanzia Roma – Michele Civita, ex assessore all’urbanistica della Regione Lazio e consigliere regionale del PD, ha da poco entrato nel Tribunale di piazzale Clodio. Agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta relativa allo Stadio della Roma. L’esponente Dem è entrato a piedi nella Città giudiziaria. Senza rispondere alle domande dei ...

Secondo Repubblica - il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma : Secondo Repubblica e altri giornali italiani, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò è stato inserito nel registro degli indagati della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sui presunti episodi di corruzione nella realizzazione del nuovo stadio della Roma, per cui The post Secondo Repubblica, il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo stadio della ...

Stadio della Roma - Malagò ha chiesto di essere interrogato : 'Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani di essere indagato nell'ambito di un procedimento penale': in una dichiarazione il Coni ...