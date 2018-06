Stadio capitale | l' inchiesta non si ferma più Malagò indagato e arrabbiato | ' Estraneo

“Perché l’inchiesta sullo Stadio della Roma è peggio di Mafia Capitale” : " Mafia capitale aveva fatto emergere la disarticolazione delle funzioni pubbliche di una amministrazione". E ancora: "quello che emerge dall'inchiesta sullo stadio della Roma, invece, è ancora peggio re, perché pare proprio che stavolta sia tutta la città e il suo destino a essere stata consegnata nelle mani del malaffare". Paolo Berdini, ex assessore all’urbanistica della giunta capitolina ...

Stadio Roma : Morassut - con Giunta Veltroni nuovo Prg per capitale : Roma , 14 giu. (AdnKronos) - “A quelli come Fabio Rampelli, che sostengono che la cosiddetta 'urbanistica contrattata' è nata durante le amministrazioni del centrosinistra di Roma , rispondo che prima di parlare occorrerebbe da parte loro fare un bagno di conoscenza e di umiltà. Abbiamo dato a Roma un

La Capitale del marcio moralista. Ecco l’ultimo Stadio del populismo : Roma. Poiché volevano evitare una “colata di cemento”, i grillini al governo di Roma avevano segato dei modernissimi grattacieli, che sono l’ambizione e l’orgoglio di Londra e di Milano, e modificando il progetto per la costruzione del nuovo stadio di calcio, quello della Roma, avevano sostituito le

Terremoto nella Capitale - nuovo Stadio a Roma : 9 arresti eccellenti per corruzione [NOMI] : nuovo stadio Roma, arresti- I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto 9 persone nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della A.S. Roma ...