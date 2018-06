Si aggirava alla ricerca di acquirenti, anche giovanissimi, per distribuire le sue pasticche" o "di Hitler",quando è stato notato da una pattuglia di Carabinieri di Roma Quadraro che lo hanno trovato in possesso di 80 pasticche di yaba. L'uomo, un 32enne del Bangladesh senza fissa dimora e con precedenti è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' successo a Roma, nella zona di Torpignattara.(Di sabato 16 giugno 2018)