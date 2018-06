SOTTO LE STELLE DELL' AUSTRIA 6a e dizione - Forum Austriaco di Cultura

Giovedì SOTTO le Stelle dal 21 giugno a Carmagnola - To - - Carmagnola - : ... degustazioni e menù speciali, la 2edizione del Festival Folk, la 12edizione del "The Giorgione Day" con sfilate di auto e moto d'epoca e spettacoli circensi per vivere il centro della Città del ...

Estate SOTTO le stelle : 21 ristoranti con terrazze in Italia e in Europa : Con l’avvicinarsi della stagione estiva sia nella propria città sia in viaggio si tende a uscire sempre più spesso alla scoperta di ristoranti con terrazze e dehors. TheFork, app di riferimento nella prenotazione online dei ristoranti – disponibile per iOS e Android e attiva in 11 Paesi – conferma[1] che durante la primavera e l’Estate del 2017 c’è stata una crescente tendenza a prenotare in locali con spazi all’aperto. In particolare, il 33% ...

CINEMA IN PISTA - Nel centro di Arese il cinema SOTTO le stelle : ... che oggi rappresenta uno dei fiori all'occhiello del gruppo ACI VALLELUNGA per corsi e iniziative legate al mondo della sicurezza stradale, si presta perfettamente ad accogliere questo progetto per ...

Carlo Sibilia - il Cinquestelle complottista - nuovo SOTTOsegretario all'Interno : La politica dell'incompetenza ha preso il posto della scienza. Chissà se un giorno verremo a sapere quanti rolex ha ricevuto il ministro per scrivere questo decreto irricevibile'. Nello stesso post, ...

Governo - nominati 6 viceministri e 45 SOTTOsegretari. I 5 Stelle si prendono editoria e telecomunicazioni : La notizia è arrivata in tarda serata, dopo un Consiglio dei ministri dal quale sono usciti i nomi di 6 viceministri e 39 sottosegretari , per un totale di 45 nomine . La compagine governativa è ...

“Grigliate Astronomiche” : dormire SOTTO le stelle - sul prato della torre del Castello di Petroia (PG) : Alberi secolari come pareti, un cielo di stelle come soffitto e il silenzio della notte del millenario Castello di Petroia (PG) come ninnananna. È l’esperienza sognante ed esclusiva che si può vivere nel prato dell’antichissima torre del maniero immerso tra i boschi e la campagna umbra per 6 notti d’estate, in occasione delle Grigliate Astronomiche. dormire all’aperto, sotto le stelle, sdraiati ad osservare la bellezza del firmamento e lasciando ...

Ostia Antica Festival - i big SOTTO le stelle da Jeff Beck a Amii Stewart : L'Ostia Antica Festival è anche teatro con Fabio Morgan , 24/07, e danza con gli spettacoli dell'Heritart Festival , 13-14/07, . Tutti gli eventi sono ambientati nello scenario di Ostia Antica che, ...

“Solstizio dei sensi” : cena in terrazza SOTTO le stelle al Grand Hotel Majestic : Un’esperienza riservata ed esclusiva: il 21 giugno nell’elegante terrazza dell’unica Suite in stile Art Déco del Grand Hotel Majestic verrà proposta una cena a lume di candela sotto le stelle. Protagoniste di “Solstizio dei sensi”, materie prime di altissima qualità presentate direttamente dai produttori Assaporare ad occhi chiusi un “sogno di una notte di mezza estate”, circondati dal profumo dei gelsomini, lavanda e rosmarino: è un’iniziativa ...

Una rassegna su Morricone al cinema SOTTO le stelle : Ingresso intero: 5' " Ridotto: 4' , Soci Arci, Agis, Coop, Nie Wiem, Over 65, Under 18, Volontari di Servizio Civile, Orario inizio spettacoli: 21:30 IN caso di maltempo le proiezioni saranno ...

MONDOVI'/ Dal 6 giugno ogni mercoledì sera tutti al Cinema SOTTO le stelle : L'associazione culturale Cinedehors in collaborazione Mondovicino Outlet Village e con il patrocinio del Comune di Mondovì presenta Cinema sotto le stelle tutti i mercoledì di giugno ed agosto a ...

Vox - concerto live SOTTO le stelle sulla terrazza panoramica di Palazzo Pretorio : ... polistrumentista che utilizza synth e strumenti da lei inventati, ad affiancarla la preziosa partecipazione del musicista e produttore Tony Bowers, noto nei palchi di tutto il mondo per le ...

Cinema SOTTO le stelle all'Adua di Catania : si inizia con Sorrentino : Due gli spettacoli: 20.40 e 22.40. INFO: ingresso singola proiezione 3 euro, doppia 4 euro. Abbonamento all'intera rassegna 15 euro.

Moody's mette l'Italia SOTTO l'osservazione - spread alle stelle : golpe finanziario su Lega e M5s : Un terremoto che farebbe collassare prima le banche, e poi l'economia. La notizia arriva nella tarda serata di venerdì. La grande finanza si muove contro il governo di Lega e M5s , non ancora nato, e ...

Mito e scienza al Planetario in 'Una notte SOTTO le stelle' : 'Una notte sotto le stelle: il cielo sopra di me, la legge morale in me' è il titolo, ispirato alla celebre frase di Emmanuel Kant, dell'evento spettacolo che si terrà martedì 22 maggio, dalle ore 18.