Sondaggi | non solo i “porti chiusi” | la linea Salvini in Europa piace a due elettori su

Sondaggio Nando Pagnoncelli - Matteo Salvini trionfa anche nel Partito democratico : porti chiusi - orgoglio nazionale : La linea dura del ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla chiusura dei porti per fermare gli sbarchi di clandestini a bordo della navi Ong ha trovato un sostegno da parte degli italiani ben più ...

Sondaggio Pagnoncelli : Giuseppe Conte piace a un italiano su due : Vuoi vedere che...? Giorno dopo giorno, il premier Giuseppe Conte assomiglia sempre più al suo predecessore Paolo Gentiloni . Non è un agitatore, è calmo, misurato, insomma un 'er moviola'-bis. Anche ...

Sondaggi Elettorali Politici/ Lega vola - crolla Forza Italia : metà elettorato non confermerebbe voto : Sondaggi Elettorali Politici, 2 giugno 2018: vola la Lega di Matteo Salvini al 28,5&, cala invece il Movimento 5 Stelle. Sprofonda Forza Italia di Silvio Berlusconi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Sondaggi Elettorali Politici/ Cottarelli e Mattarella bocciati : sovranità non si tocca : Sondaggi Politici Elettorali: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:04:00 GMT)

I Sondaggi che hanno convinto Salvini : "Lega forte - ma non abbastanza" : L’ultimo governo della scorsa legislatura, guidato da Paolo Gentiloni, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni lo scorso 24 marzo, ma visto l’attuale stallo politico continua ad oggi a rimanere in carica per svolgere l&rsquo...

Sondaggi Politici Elettorali/ Cottarelli Premier non piace al 42% : il 50% vuole votare in estate : Sondaggi Politici Elettorali: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:53:00 GMT)

Sondaggi Elettorali Politici : Lega boom al 25 - 4%/ M5s non cala - Pd e Berlusconi in crisi : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto: Lega boom al 25,4%, non cresce il M5s e perdono terreno Pd e Forza Italia. Ultime notizie e novità sul Governo Conte(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:49:00 GMT)

Sondaggi POLITICI NUOVO GOVERNO/ Conte - fiducia al premier nonostante il curriculum : ma gli elettori Lega.. : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di GOVERNO con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:44:00 GMT)

Sondaggio Eurobarometro : sostegno record all'UE - nonostante Brexit : Per gli italiani, i temi più importanti da affrontare in campagna elettorale sono l'immigrazione , 66%, , la lotta alla disoccupazione giovanile , 60%, , l'economia e la crescita , 57%, e la lotta al ...

Sondaggi Elettorali Politici/ Quanto dura il Governo M5s-Lega? Autunno 2018 per il 20% - contratto non convince : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: Quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso Autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:38:00 GMT)

Il Sondaggio che non lascia scampo a Salvini : l'87% dei leghisti contrario a un premier 5 Stelle : Il sondaggio Ipr Marketing che compare oggi sul quotidiano Il Giorno è un avvertimento non da poco per Matteo Salvini , in vista della sua salita lunedì al Quirinale insieme a Luigi Di Maio. Perchè l'...

Sondaggio Nando Pagnoncelli : un elettore su tre del M5s è critico con Luigi Di Maio : Nell'ipotesi di un governo Lega-M5s , i due partiti che se sommati il 4 marzo hanno ottenuto il 50,1 per cento dei voti, è cresciuto il consenso dei due protagonisti, Matteo Salvini e Luigi Di Maio . '...

Attenzione ai Sondaggi di questi giorni : c'è un dettaglio da non trascurare : La Supermedia di YouTrend In tempo di crisi politica, attenti ai sondaggi: le rilevazioni sugli orientamenti dell'opinione pubblica sono divergenti - forse un po' troppo. YouTrend ha elaborato una "Supermedia degli scenari", che riassume i ...