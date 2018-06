Solstizio d' estate | Villa Carlotta scalda i motori

Previsioni Meteo - nella settimana del Solstizio d’Estate ancora maltempo sull’Italia : forti temporali al Centro/Sud : 1/15 ...

Previsioni Meteo shock per il Solstizio d’Estate 2018 : forte maltempo - piogge torrenziali e 10 gradi sotto le medie sull’Italia la prossima settimana! : 1/15 ...

Previsioni Meteo - altro che Solstizio d’Estate : il mese di Giugno entra nel buio tunnel del forte maltempo in tutt’Italia : 1/36 ...

La Rete degli Orti Botanici della Lombardia festeggia il Solstizio d'estate : ... visite guidate, osservazioni al microscopio e nuovi allestimenti.E in ciascun Orto botanico, sarà possibile dialogare con i ricercatori o i referenti del progetto della Rete SCIENZA E SOCIETA', ...

A Bormio al Solstizio d'Estate si parla la lingua delle piante : In ciascun Orto, sarà possibile dialogare con i ricercatori o i referenti del progetto della Rete "Scienza e Società" su s icurezza alimentare a Bergamo, piante aliene a Bormio , SO, , Genome ...

Ambiente - Lombardia : torna la festa per il Solstizio d’estate negli orti botanici : Dal 16 al 24 giugno 2018 torna la festa del solstizio d’estate negli orti botanici della Lombardia. La Rete, Associazione non profit che opera per favorire e promuovere le azioni degli orti botanici aderenti, aprirà le sue porte a grandi e bambini per mostrare tutta la meraviglia delle piante e dei fiori. Le iniziative organizzate in ciascun Orto consentiranno ai visitatori di dialogare con i ricercatori e con gli esperti del mondo green e ...

Dal Genoma Editing alla salute dell’Uomo : la natura celebra il Solstizio d’estate : Dal 16 al 24 giugno 2018 torna la festa del solstizio d’estate negli Orti botanici della Lombardia. La Rete, Associazione non profit che opera per favorire e promuovere le azioni degli Orti botanici aderenti, aprirà le sue porte a grandi e bambini, ad appassionati e curiosi, per mostrare tutta la meraviglia delle piante e dei fiori con un unico comun denominatore: la potenza benefica della natura. Le iniziative organizzate in ciascun Orto, ...

Solstizio d’estate : parte l’Hippies Tour - in carovana per Umbria e Marche : Se ti senti hippie, se il tuo sogno è sempre stato fare un viaggio nella campagna dell’Umbria e delle Marche o se sei un appassionato di Maggiolini e Bulli della VolksWagen non puoi perdere questa occasione. Nei giorni del Solstizio d’estate, il prossimo 21 e 22 giugno, il brand Brandina organizza «Hippies Tour» una carovana itinerante per le strade di queste regioni d’Italia a bordo di maggiolini e van. Si partecipa per condividere ...

Verso il Solstizio d’Estate : torna il rischio di sacrifici di gatti neri : “Premesso che negli ultimi anni i riti con i sacrifici di gatti neri sono di fatto quasi scomparsi – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – quest’anno ci sono segnali che fanno pensare ad un ritorno dei sacrifici esoterico-satanisti nella notte che precede il Solstizio d’estate quest’anno previsto per le ore 12.07 del prossimo 21 giugno. Dopo un periodo relativamente tranquillo rilanciamo ...

“Solstizio d’Estate” - un viaggio nel gusto tra le eccellenze enogastronomiche italiane giunto alla VI edizione : Il viaggio di “Solstizio d’Estate – Illuminati dal gusto” iniziato a Villa Miani e proseguito al Salone delle Fontane continua quest’anno con la VI edizione in una nuova affascinante location: le Officine Farneto di Roma, a due passi dallo Stadio Olimpico nel cuore della movida della Capitale! Un evento ancora più grande e ricco di novità che si svolgerà il 16 e 17 giugno 2018. Una sesta edizione ricca di novità e carica di ...

Previsioni Meteo - l’Estate prende una brutta piega : tendenza shock verso il Solstizio - forte maltempo e freddo anomalo in arrivo sull’Italia! : 1/32 ...

Bormio : al Solstizio d'Estate la voce alle piante : ... al Giardino Botanico Alpino "Rezia" di Bormio , la visita guidata e corner Scienza e Società "Occhio alle piante aliene!", all'Orto Botanico "G. E. Ghirardi" dell'Università degli Studi di Milano, ...

Astronomia : Solstizio d’Estate e congiunzioni - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Giugno 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Giugno 2018, il sesto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il primo d’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Partendo dalla nostra stella, ricordiamo che il Sole trova nella costellazione del Toro fino al 21, per poi passare nei Gemelli. Il 21 Giugno è il giorno del Solstizio d’Estate, che segna l’inizio ...