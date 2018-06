Smartphone | come si è ridotto l’homo sapiens

Come avere Face Unlock su Smartphone Xiaomi : Il Face Unlock è un metodo che utilizza i tratti somatici del vostro viso per sbloccare i contenuti e l’accesso al vostro cellulare. È un metodo di sblocco molto meno sicuro del Face ID lanciato da Apple con il suo top di gamma, iPhone X: il Face ID di Apple utilizza un sistema di riconoscimento 3D del volto, andando a tracciare una mappa pressoché completa del nostro volto anche con l’ausilio di un fascio laser/infrarossi, così da ...

Land Rover Explore - lo Smartphone resistente come un Discovery : Uno degli smartphone più interessanti dell’ultimo Mobile World Congress è uscito in Italia quasi in sordina. Si tratta del nuovo Land Rover Explore: un po’ perché è il primo smartphone col brand dei fuoristrada, ma soprattutto perché è l’ultimo esperimento della categoria rugged, i telefoni resistenti, pensati per chi fa sport estremi o ha bisogno di un buon cellulare da poter utilizzare al lavoro, senza stare attenti a urti o ...

Come installare lingua Italiana su Smartphone Android cinesi : Questa guida su Come installare la lingua Italiana su smartphone cinesi può salvarvi la vita, specialmente se avete acquistato un terminale da uno store d’importazione, magari seguendo una delle nostre guide, ma purtroppo non è presente il supporto alla lingua Italiana. Succede spesso con gli smartphone Xiaomi, specie quelli presentati da poco, i quali vengono rilasciati con delle versioni MIUI che non sono pensato per il nostro mercato, ...

Come controllare il PC da Smartphone : Ma quanto sarebbe comodo controllare in tutto e per tutto il PC sulla scrivania dal proprio Smartphone, ovunque voi siate? No, non è fantascienza, anzi è molto semplice a dirla tutta, ed in giro troverete centinaia di app e programmi in grado di farlo. Ecco allora che, in questo articolo, vi guideremo sui migliori software per controllare il PC da Smartphone! Più nello specifico vi parleremo delle tre alternative più famose e semplici da usare: ...

Come installare Xiaomi.eu su Smartphone Xiaomi : In questa guida vi spiegheremo Come installare Xiaomi.eu sul vostro smartphone Xiaomi, ed il motivo è abbastanza semplice: spesso quando acquistiamo prodotti da store di importazione, Come ad esempio GearBest, potrebbero arrivare con installare una ROM non adatta all’utilizzo del telefono sul territorio italiano. Ci sono infatti molte differenze tra le versioni MIUI, e la Xiaomi.eu è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una ROM ...

Come fotografare al tramonto con lo Smartphone - le 10 regole : «Cogli l’attimo». Ecco cosa sembra suggerirci la luce perfetta della golden hour. Poco prima che il sole tramonti la luce si trasforma in un vestito ideale per ogni soggetto e invita il fotografo a giocare con ombre, riflessi e messe a fuoco. Un’ispirazione che va oltre la classica foto del cielo incendiato dal tramonto offrendoci la possibilità di immortalare scene morbide e romantiche. E Samsung, che con Galaxy S9 e S9+ ha ...

Facebook condivide dati con i grandi produttori di Smartphone come Apple - Samsung e Microsoft : Facebook ancora nel mirino sul fronte della violazione della privacy: secondo quando scrive il New York Times, nel tempo avrebbe stipulato accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e ...

APN iliad : Come configurare qualsiasi Smartphone manualmente : iliad è arrivata ufficialmente in Italia e sebbene ci siano ancora molti problemi di copertura e configurazione iniziale noi vi aiutiamo ad inserire gli APN corretti su qualsiasi Smartphone Android ed iOS APN iliad per Smartphone Android ed iOS iliad, operatore mobile francese, è finalmente arrivato in Italia, e con una tariffa super competitiva, solo […]

ARM Cortex-A76 : Smartphone potenti come notebook grazie alla nuova architettura : Per quanto riguarda la nuova VPU è previsto invece il supporto alla decodifica di video 8K a 60 fps , con ulteriori benefici per quanto riguarda il mondo di realtà virtuale e aumentata grazie alle ...

Primi riscontri per Samsung Galaxy S8 con patch maggio : come va lo Smartphone? : Stiamo vivendo una settimana piuttosto intensa con il Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che dalla giornata di ieri è scattata la piena distribuzione dell'aggiornamento di maggio qui in Italia. A dirla, tra prime segnalazioni ed utenti che sono in possesso di versioni straniere del device, in tanti stanno provando il pacchetto software portato alla vostra attenzione in queste ore da un po' di tempo. Ecco perché oggi 31 maggio è possibile ...

Google Fotocamera per tutti? Più o meno : ecco come installarla nel vostro Smartphone : Google Fotocamera è l’applicazione Fotocamera disponibile sugli smartphone Google Pixel e Nexus, ma grazie a installazioni manuali e porting risulta di fatto installabile anche […] L'articolo Google Fotocamera per tutti? Più o meno: ecco come installarla nel vostro smartphone proviene da TuttoAndroid.

Cos’è e come funzione Google Lens? Smartphone compatibili e tutti i passaggi per attivarlo : Da un paio di giorni Google Lens è sbarcato in Italia. Di che cosa si tratta? come funziona e per quali dispositivi è compatibile? Ancora, ci sono determinati passaggi da compiere per facilitare l'attivazione della nuova funzione sui device ancora non raggiunti? Tutte le informazioni del caso sono servite per i nostri lettori in questo articolo. Google Lens è una funzione che attraverso l'assistente vocale Google Assistant consente di ...

Italia colpita dal nuovo virus Android di maggio : Smartphone coinvolti e come si presenta : Si sta diffondendo rapidamente un nuovo virus Android, che a quanto pare vede proprio nell'Italia uno dei Paesi maggiormente a rischio secondo alcune segnalazioni. Dopo quello riportato poco più di due settimane fa sulle nostre pagine, in riferimento ad un malware apparso soprattutto a livello app, oggi tocca esaminare un'altra minaccia concreta che sta sbarcando in Europa e che a quanto pare ha coinvolto una lunga serie di smartphone di fascia ...

Come Avere Le Gestures Su Tutti Gli Smartphone Android Con Navigation Gestures Di XDA : Grazie all’app Navigation Gestures creata da XDA è possibile Avere le Gestures su qualsiasi Smartphone Android anche senza Avere Android P. Come Avere le Gestures in stile iPhone X su Android usando il programma Navigation Gestures di XDA Navigation Gestures Di XDA porta le Gestures su Tutti gli Android Come probabilmente hai notato, con l’arrivo di iPhone […]