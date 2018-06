Simona Ventura spezza una lancia a favore della Marcuzzi | “Non so se è amata come me

Belve - Simona Ventura : “Ho detto stop alla chirurgia plastica. Avevo perso espressività - piansi allo specchio” : “I ritocchini sono un male necessario?”. Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda da venerdì 15 giugno alle 22:45 su Nove con quattro grandi protagoniste, discute di chirurgia plastica con la sua prima ospite, Simona Ventura. “Sì, però io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta!”, risponde la conduttrice tv di tanti programmi di successo.“Lo rifarebbe?”, chiede ancora la giornalista. “No, però allora andava ...

Belve - Simona Ventura : “Ai tempi ho votato MSI - poi Craxi. Salvini ha fatto un grande lavoro comunicativamente” : Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda per quattro venerdì a partire dal 15 giugno alle 22.45 su Nove, discute di politica con la sua prima super ospite, Simona Ventura.“Lei non ha mai detto per chi ha votato. Però durante i giorni della crisi per la formazione del governo ha sentito l’esigenza di scrivere un tweet che le leggo: ‘Io proverei a far lavorare le forze che hanno vinto le elezioni, vogliamo Savona!’. Perché ha ...

Belve - Simona Ventura : “Troppa ingerenza politica in Rai. Se fossi nata uomo sarei direttore generale a viale Mazzini” : Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda per quattro venerdì a partire dal 15 giugno alle 22.45 su Nove, discute di meritocrazia in tv con la sua prima super ospite, Simona Ventura.“Ha visto più disattesa la meritocrazia in Rai o Mediaset?”, chiede Fagnani. “La politica ha sempre voluto entrare in Rai. Non è facile: ogni due anni cambia il management. Dietro la macchina della Rai c’è gente che conosce l’azienda da tanti anni e ...

Simona Ventura - il clamoroso affondo alla Rai : "Oggi potrei essere direttore ma..." : Simona Ventura a ruota libera. La conduttrice è tra le protagoniste di “BELVE”, donne combattenti, dal carattere indomabile e dal vissuto straordinario...

Paola Perego conduce Non Disturbare : tra gli ospiti Simona Ventura : Non Disturbare: Simona Ventura ospite di Paola Perego Archiviato il grande ritorno in Rai lo scorso gennaio con Superbrain – Le supermenti, per Paola Perego sarà un’estate meravigliosa, ricca di lavoro tra radio e televisione. Da lunedì 25 giugno in seconda serata su Rai1 condurrà Non Disturbare, il nuovo programma d’interviste tutto al femminile prodotto dalla Stand by me di Simona Ercolani. Come anticipato da Dagospia, le ...

Dopo il successo di questa Primavera, tornano le protagoniste di "Belve", il ciclo di interviste che pone al centro del racconto donne combattenti, dal carattere indomabile e dal vissuto straordinario, che si svelano alla giornalista Francesca Fagnani. Non è necessario amarle, ma non si può fare a meno di ascoltarle. Si riparte venerdì 15 giugno alle 22.45 sul Nove di Discovery Italia, con la Prima intervista ad una vera guerriera, una belva

Simona Ventura/ Ospite di Michelle Hunziker per l'ultima puntata dello show (Vuoi scommettere?) : Grandi ospiti per l'ultima puntata di Vuoi Scommettere?, in onda questa sera su Canale 5. Simona Ventura è pronta a scommettere sull'imprese più incredibili.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:05:00 GMT)

VUOI SCOMMETTERE?/ Diretta e ospiti ultima puntata : Simona Ventura - Iva Zanicchi e Bianca Atzei : VUOI SCOMMETTERE? torna in onda oggi, giovedì 14 giugno, con l'ultima puntata: Simona Ventura, Bianca Atzei, Iva Zanicchi, Nino Formicola, Alvin e Vittorio Brumotti tra gli ospiti.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Vuoi scommettere? – Quinta e ultima puntata di giovedì 14 giugno 2018 – Simona Ventura e Iva Zanicchi tra gli ospiti. : A distanza di tanti anni è tornato Scommettiamo che…?, cambiando rete, titolo e conduzione. E’ diventato Vuoi scommettere?, passando da Raiuno a canale5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Stasera […] L'articolo Vuoi scommettere? – Quinta e ultima puntata di ...

Simona Ventura : "Mai visto un uomo di successo come Lele Mora. La sua agenzia sembrava più del governo" : Un affetto per Lele Mora ribadito. Simona Ventura torna a parlare del suo ex agente, affrontando anche la vicenda giudiziaria che l’ha coinvolto.“Non ho mai visto un uomo così di successo e di potere”, ha dichiarato la conduttrice a Belve, che tornerà in onda venerdì sul Nove con nuove puntate. “C’è stato un momento in cui chiunque avrebbe perso la testa e lui lo riconosce da questo punto di vista. La sua agenzia sembrava più del governo, ...

Simona Ventura - regina di umiltà e coraggio : Simona Ventura è stata, secondo noi, la vera vincitrice morale di Amici 2018. Ex regina della tv ultimamente messa “in panchina”, non ha esitato a rimettersi in gioco, con umiltà, ripartendo dal basso. Seduta sulla poltrona di giurata, a fianco dei vari Bocci, Michielin, Amoroso, lei che fino a qualche anno fa era la regina dei programmi Rai, ha svolto il suo ruolo con modestia e senza mai strafare. Forse con qualche frecciatina di troppo alla ...