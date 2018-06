«Siamo gonfi | non siamo grassi»

vanityfair

(Di sabato 16 giugno 2018) Alzi la mano chi, senza essersi abbuffato di melanzane alla parmigiana, senza avere trascorso una serata all’all-you-can-eat, quindi senza un particolare motivo scatenate, almeno una volta nella vita non abbia esclamato, «oggi mi sento proprioo». Nessun senso di colpa, quindi. Ma solo una grande frustrazione e un’unica domanda: perché? Il professor Nicola Sorrentino, specialista in Scienza dell’alimentazione dietetica, risponde a questa domanda con un libro. «, non» (edito da Mondadori), utile per capire il senso delore. E non solo quello addominale. Molte volte capita che, anche se la bilancia non lo rileva, ci si ritrova con una taglia in più. LEGGI ANCHESirt, la dieta che attiva i geni della «magrezza» «Il senso delore – spiega il professor Sorrentino sul suo sito – può avere cause molto diverse tra loro, dallo ...