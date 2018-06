Si salvi chi può! Alla festa di paese tira un vento pazzesco e vola veramente di tutto…

Migranti - salvini chiude i porti ad altre due navi. L’ong : “Ci dicano dove andare”. In Francia parte dei migranti di Aquarius : I casi come quello di Aquarius stanno per moltiplicarsi. Alla vigilia dell’approdo a Valencia delle tre navi (di cui due della Marina italiana) con gli oltre 600 migranti salvati dieci giorni fa, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia registro e annuncia lo stesso trattamento per altre due imbarcazioni di organizzazioni non governative che non battono bandiera italiana. “porti chiusi“, dunque, anche per ...

Porti chiusi - il 59 per cento approva la linea di salvini : I Porti chiusi in Italia di fatto convincono gli elettori. E a sottolinearlo è una rilevazione Pagnoncelli sul Corriere. Secondo i dati del sondaggio, la politica del Viminale convince il 59 per cento degli italiani. Un 24 per cento invece ritiene che non si possa rifiutare lo sbarco dei migranti, mentre un 17 per cento preferisce non esprimersi sulla vicenda. Per quanto riguarda gli elettori dei partiti e delle coalizioni bisogna registrare che ...

I vescovi italiani chiamano Bruxelles e insistono su salvini. Le parole di Bassetti : Le Beatitudini evangeliche insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia; ci portino a non vivere del ...

Sintonia totale - Crimi (M5S) parla come salvini. Stretta sulle Ong : "Pacchia finita per chi specula sui migranti" : "La pacchia è finita per chi specula sui migranti" per quelli che "sui 600 migranti" a bordo dell'Aquarius che vanno a Valencia "avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi a un convegno di Area Dg a Catania. "C'è un albergatore che non ha potuto accogliere 50 persone per un mese - ha aggiunto - una cooperativa che non ha avuto un ...

salvini : "Due navi in arrivo - sbarchino altrove" Ong Lifeline : "Fascista" : "Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti", spiega il titolare del Viminale. Su twitter offese da una Ong, mentre la Merkel si appella all'Ue

salvini : navi Ong si cerchino altri porti : Botta e risposta tra il ministro dell’Interno e la Ong olandese. Poi da bordo parte il messaggio riparatore: «Ci è sfuggito il mouse»

salvini : “Navi Ong cerchino altri porti - pacchia strafinita” Insulti da Mission Lifeline : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – “Mentre la nave della Ong naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell’Olanda (Mission Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. Sappiano questi signori che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e ...

Migranti : salvini - la pacchia è stra-finita : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – Tweet al vetriolo di Matteo Salvini contro Mission Lifeline. Dopo il post in cui la ong tedesca lo aveva definito “fascista”, il vicepremier e ministro dell’Interno risponde durissimo via social, avvertendo: “La pacchia è stra-finita” . “La nave Ong Lifeline – si legge sul profilo Twitter ufficiale del leader leghista – commenta: “Quando i fascisti ci fanno ...