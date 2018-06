Seu | morta bimba di 13 mesi di Foggia Ultime notizie | è il terzo caso in un anno in

Foggia - morta la bimba di 13 mesi affetta da Seu : terzo caso in un anno in Puglia : La piccola originaria di Lucera non ce l'ha fatta, si è spenta nella serata di venerdì nel reparto di Rianimazione nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove era stata trasferita. L’Asl di Foggia ha attivato l’unità di crisi e fatto partire i campionamenti su cibo e acqua con cui la piccola è entrata in contatto.Continua a leggere

