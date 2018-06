Serve fame di cultura | giovani rinuncino a un paio di scarpe | il ministro del

Milan - Biglia : 'Abbiamo tanta fame. Serve una grande gara. Su Locatelli...' : Lucas Biglia , centrocampista argentino del Milan , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus : 'Sono pronto. Mi sono preparato per essere a disposizione, quindi se lui ha bisogno ci sono. Cosa ci siamo detti? Niente, è una finale, la ...

Diplomati magistrali - dal 28 aprile sciopero della fame dei docenti abilitati. “Serve un provvedimento urgente” : Fumata nera per i 6.669 Diplomati magistrali che a causa della sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre scorso rischiano di tornare nelle graduatorie d’istituto. Perché il titolo magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 non è abilitante per le graduatorie ad esaurimento. Alla vigilia di uno sciopero della fame che dal 28 aprile vedrà protestare davanti al ministero il “Coordinamento Diplomati magistrali ...