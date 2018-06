Sergio Bramini denuncia le banche per usura Ultime notizie | “La mia battaglia continua

Di Maio nomina Sergio Bramini consulente Mise/ Video - imprenditore fallito per colpa dello Stato : "ora basta!" : Di Maio nomina Sergio Bramini nuovo consulente del Ministero Mise: Video, l'imprenditore fallito per colpa dello Stato sul palco M5s.

Di Maio nomina Sergio Bramini consulente Mise/ Video - imprenditore fallito per colpa dello Stato : “ora basta!” : Di Maio nomina Sergio Bramini nuovo consulente del Ministero Mise: Video, l'imprenditore fallito per colpa dello Stato sul palco M5s, "impedirò altri casi simile al mio"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:56:00 GMT)

Cosa vuole fare Sergio Bramini ora che Di Maio lo ha chiamato al suo ministero : C'è una regola non scritta in sceneggiatura: per far tuo lo spettatore devi mettere nella storia un bambino o un cane. E quella di Sergio Bramini è una storia cinematograficamente perfetta, tanto che i primi a farla propria sono stati quelli delle Iene, che l'hanno seguita passo passo, fino al drammatico sfratto dalla casa che l'imprenditore - fallito benché fosse creditore nei confronti ...

Sergio Bramini sarà consulente del ministro Di Maio : «Metterò mano alla legge sui fallimenti» : Sergio Bramini, 71 anni, è l'imprenditore monzese «fallito per colpa dello Stato» che, nonostante il credito di 4 milioni di euro accumulato dalla sua società, si è visto portare via la villa ...

Sergio Bramini - l'imprenditore a cui lo Stato deve 4 milioni cacciato di casa : «Non finisce qui» : L'epilogo che nessuno desiderava alla fine si è trasformato in realtà: Sergio Bramini , il 70enne imprenditore brianzolo che aveva dovuto dichiarare fallimento nonostante lo Stato gli dovesse 4 ...

Sfrattato da casa Sergio Bramini - l'imprenditore "fallito per colpa dello Stato" : Ha resistito fino all'ultimo Sergio Bramini, l'imprenditore monzese fallito che rivendica un credito di 4 milioni dallo Stato per lavori mai pagati e che per tentare di salvare l'attività e i dipendenti aveva...

Sergio Bramini - fallito per colpa dello Stato : L'imprenditore sostiene sostiene che non gli sono mai stati pagati 4 miln di euro per lavori eseguito con gli enti locali e con ditte del sud. Per il tribunale il credito esiste ma è la metà -

Monza - Matteo Salvini a casa di Sergio Bramini : «Un ruolo nel governo per lui» : Dopo Luigi Di Maio giovedì 17 maggio, anche Matteo Salvini è arrivato a casa di Sergio Bramini, a Sant'Albino di Monza, dove vive l'imprenditore "fallito a causa dello Stato" diventato un caso nelle ...

Monza - l’imprenditore Sergio Bramini contro lo Stato : “Fa di noi ciò che vuole” : Monza, l’imprenditore Sergio Bramini contro lo Stato: “Fa di noi ciò che vuole” L’uomo aveva un credito di quattro milioni di euro con lo Stato, è fallito e si è visto costretto a ipotecare la casa. Continua a leggere