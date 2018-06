Sequestrati 43 kg di droga nel Bresciano | 11 arrestati

Brescia - Sequestrati 43 chili di droga : 11 arresti : Gli agenti della Polizia di Stato di Brescia hanno arrestato 11 persone e sequestrato oltre 43 chili di droga nell'ambito dell'operazione Party's over

Operazione antidroga a Modica : Sequestrati oltre 4 chili di droga : Una vasta Operazione antidroga a Modica ha portato all'arresto di dieci persone e al sequestro di oltre 4 chili di droga.

Maxi operazione antidroga - arrestate 23 persone. Sequestrati 300 chili di stupefacenti : La massiccia operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Milano è scattata alle prime luci del giorno. Il blitz è scattato nlle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, ...

Roma : Sequestrati 21 Kg di droga - 5 arresti : Roma – Primo maggio all’insegna dei sequestri di droga per la Polizia di Stato. Ventuno chili di marijuana erano trasportati da un nigeriano a bordo di una vecchia Ford in via Iperione. Il ragazzo, alla vista di una pattuglia del Reparto Volanti, ha tentato la fuga; raggiunto dopo un breve inseguimento e’ stato arrestato anche per aver colpito gli agenti. Un altro pusher nigeriano e’ finito in manette. I poliziotti dei ...

Veneto - Sequestrati 4kg droga : 2 arresti : 1.22 Due arresti e 4 chili di droga sequestrata in un'operazione dei Carabinieri in Polesine. La marijuana era dentro ad un borsone nascosto in un granaio di una casa isolata ad Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo, nel Veneto. E' stata scoperta dai carabinieri di Castelmassa durante un'operazione scattata il 31 marzo. Sono finiti in manette Lorenzo Maurizio Petrelli,49enne di Ariano, (in carcere in attesa della direttissima prevista il ...