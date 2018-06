SEKIRO SHADOWS DIE TWICE | Nuovi dettagli da From Software

SEKIRO : Shadows Die Twice era vicino ad essere un nuovo Tenchu : In una recente intervista From Software ha dichiarato alla rivista giapponese Famitsu che la sua nuova IP recentemente annunciata Sekiro: Shadows Die Twice avrebbe potuto essere un nuovo capitolo di Tenchu, un titolo stealth sempre a tema ninja originariamente realizzato da Acquire.From attualmente detiene infatti i diritti del gioco e sembra che inizialmente avessero preso in considerazione la possibilità di pubblicare un nuovo capitolo della ...

E3 2018 : SEKIRO SHADOWS Die Twice : From Software condivide dettagli su gameplay - fasi stealth - storia e molto altro : Sekiro: Shadows Die Twice di From Software è sicuramente uno dei giochi più intriganti presentati all'E3 2018 e oggi riceviamo maggiori informazioni grazie una sessione di domande e risposte in tempo reale su Twitch.Come segnala Dualshockers, innanzitutto impariamo che mentre il gioco è ambientato nell'era Sengoku in Giappone, il mondo rappresentato non è reale. In realtà è un mondo originale creato da From Software basato su temi di ...

E3 2018 : SEKIRO SHADOWS Die Twice - anteprima : Una partnership impossibile sulla carta. Un gioco che sembra essere ispirato dal suo clone. Non si può dire che Sekiro: Shadows Die Twice, la prima collaborazione tra Activision e From Software, lo sviluppatore di Dark Souls, Bloodborne e Armored Core, non dia spunti di riflessione interessanti. Eppure due mondi così distanti, ovvero quello dei tripla A di stampo americano e dei punitivi Souls, si sono incontrati durante la conferenza E3 di Xbox ...

Hidetaka Miyazaki è il director di SEKIRO : Shadows Die Twice : Affronta straordinari nemici in un mondo oscuro e perverso. Scatena protesi letali e potenti abilità ninja unendo azione furtiva, movimento verticale e combattimenti viscerali in un'avventura ...

Hidetaka Miyazaki è il director di SEKIRO : Shadows Die Twice : Il misterioso nuovo progetto targato From Software si è rivelato essere Sekiro: Shadows Die Twice, un titolo che è ancora tutto da scoprire in dettaglio ma che al momento ha quanto meno una certezza: il director.A ricoprire questo ruolo chiave e a guidare lo sviluppo del titolo c'è nientepopodimeno che Hidetaka Miyazaki, presidente di From Software che ha già ricoperto il ruolo di director di Demon's Souls, Dark Souls e più recentemente di ...

SEKIRO : Shadows die Twice - la nuova visione di FromSoftware : ... c'erano anche queste: il nuovo titolo From Software sarà un misto tra Bloodborne e Kuon; L'ambientazione è un mondo dark-fantasy che ricorda il Giappone antico; Il mondo di gioco sarà più aperto ...

SEKIRO : Primi dettagli per SHADOWS DIE TWICE : Durante l’E3 2018 di Microsoft, From Software ha svelato il mistero che dallo scorso anno si celava dietro SHADOWS Die TWICE, annunciando ufficialmente SEKIRO con Primi dettagli e gameplay trailer. SEKIRO: Primi dettagli da From Software Di seguito vi riportiamo le prime informazioni: SEKIRO propone una nuova esperienza oscura e distorta, ideata sulla scia di Dark Souls e Bloodborne Il giocatore veste i panni di un tenace guerriero ...