tgcom24.mediaset

: Scozia, incendio devasta prestigiosa scuola d'arte a Glasgow #gb - MediasetTgcom24 : Scozia, incendio devasta prestigiosa scuola d'arte a Glasgow #gb - jimofayr : RT @LaStampa: In Scozia un incendio devasta la più famosa scuola d’arte al mondo - Mastronzfelice1 : RT @MediasetTgcom24: Scozia, incendio devasta prestigiosa scuola d'arte a Glasgow #gb -

(Di sabato 16 giugno 2018) Undi vaste proporzioni è divampato, per cause ancora da accertare, nellad'della città di, in, provocando seri danni alla struttura. Lo riferiscono i ...