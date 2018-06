Scherma | Europei 2018 | il programma di sabato 16 giugno Orario d’inizio e come vedere le

Europei Scherma 2018/ Streaming video e diretta tv - programma - orario vincitore (oggi 16 giugno) : diretta Europei Scherma 2018: info Streaming video e tv della prima giornata di competizione a Novi Sad. Oggi in pedana fioretto maschile e sciabola femminile.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 01:43:00 GMT)

Scherma - Europei 2018 : i favoriti per ogni gara. Tanti azzurri a caccia di una medaglia : Dal 16 al 21 giugno a Novi Sad sono in programma gli Europei 2018 di Scherma. E’ il momento di analizzare arma per arma chi sono coloro maggiormente favoriti per conquistare una medaglia alla rassegna continentale FIORETTO DONNE Tutte contro Inna Deriglazova. E’ sicuramente la russa la principale favorita per la medaglia d’oro, visto che in stagione ha conquistato cinque vittorie, le ultime tre anche consecutivamente. La prima ...

Scherma - Europei 2018 : a Novi Saad l’Italia vuole vincere ancora il medagliere : Cominciano questo sabato a Novi Saad gli Europei 2018 di Scherma e l’Italia si presenta in Serbia con l’obiettivo di vincere ancora il medagliere della manifestazione. Lo scorso anno a Tbilisi la squadra azzurra aveva conquistato 11 medaglie (4 ori, 3 argenti e 4 bronzi) e c’è la volontà almeno di ripetere lo stesso risultato ottenuto sulle pedane georgiane. A Novi Saad è un’Italia con tantissime carte da medaglia e che ...

Scherma - Europei 2018 : il fioretto femminile. Volpi da oro - Errigo per il riscatto : Questa è la settimana che porterà agli Europei di Scherma, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed oggi tocca al fioretto femminile. Questi i quattro azzurri convocati: Alice Volpi, Arianna Errigo, Chiara Cini, Camilla Mancini. ALICE Volpi: si presenta a Novi Saad fresca del titolo italiano conquistato a Milano e che sommato al quinto posto di Shanghai fa capire che la ...

Scherma - Europei 2018 : Paolo Pizzo assente nella spada. L’Italia punta su Marco Fichera : L’Italia dovrà fare a meno di Paolo Pizzo nella spada agli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Il 35enne catanese, campione del mondo in carica e numero uno del ranking, ha accusato a fine dello scorso anno un infortunio al gomito, che lo ha costretto ad operarsi lo scorso marzo. Pizzo non ha ancora recuperato ed è stato quindi costretto a saltare questo appuntamento. A rappresentare il Bel Paese in questa rassegna troveremo invece ...

Scherma - Europei 2018 : la spada femminile. Navarria tra le favorite - Fiamingo per il riscatto : Questa è la settimana che porterà agli Europei di Scherma, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed dopo il fioretto maschile oggi tocca alla spada femminile. Questi le quattro azzurre convocate: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio ROSSELLA Fiamingo: Si presenta agli Europei fresca di titolo italiano e proprio il successo in quel di Milano ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia vuole difendere il titolo nella sciabola femminile. Rossella Gregorio punta alla finale nell’individuale : Agli Europei 2018 di Scherma, che scatteranno giovedì 16 a Novi Sad (Serbia), l’Italia proverà a confermarsi assoluta protagonista nella sciabola femminile. A rappresentare il Bel paese troveremo Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Irene Vecchi, atlete di grande talento che sono pronte a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni azzurre nella sciabola femminile. Partiamo dalla ...

Scherma - Europei 2018 : il fioretto maschile. Daniele Garozzo campione in carica - Alessio Foconi in grande forma : Questa è la settimana che porterà agli Europei di Scherma, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed oggi tocca al fioretto maschile. Questi i quattro azzurri convocati: Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà, Giorgio Avola. Daniele Garozzo: è il campione in carica, ma arriva a questi Europei dopo una stagione travagliata per via di un problema di salute che lo ...

Scherma - Europei 2018 : i convocati dell’Italia - 24 azzurri per le medaglie a Novi Sad. Garozzo ed Errigo per il bis : L’Italia si presenterà agli Europei 2018 di Scherma, in programma a Novi Sad (Serbia) dal 16 al 22 giugno, per rivestire un ruolo da assoluta protagonista come ci ha sempre abituato a fare durante la rassegna continentale che quest’anno precederà i Mondiali di Wuxi (Cina, 19-26 luglio). I vari commissari tecnici hanno convocato 24 atleti che cercheranno di tenere alto il tricolore in un contesto di assoluto spessore tecnico: ...

Scherma - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da sabato 16 a giovedì 21 giugno si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) gli Europei 2018 di Scherma. La location del secondo evento più importante dell’anno sarà la Spens Arena, sulle cui pedane si sfideranno i migliori atleti del vecchio continente alla caccia delle medaglie. L’Italia si presenterà a questa rassegna con l’obiettivo di confermarsi ai vertici e bissare la vittoria nel medagliere dello scorso anno. Il programma delle gare prevede lo ...

Scherma - Europei 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Da sabato 16 a giovedì 21 giugno si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) gli Europei 2018 di Scherma. Sulle pedane della Spens Arena saliranno i migliori atleti del vecchio continente che si sfideranno per conquistare le medaglie. Lo scorso anno l’Italia conquistò il medagliere complessivo e l’obiettivo sarà quello di ripetersi e confermarsi così una potenza della Scherma europea. Ci attendiamo quindi di vedere gli azzurri grandi protagonisti in ...

Scherma - Arianna Errigo : “A Mondiali ed Europei solo col fioretto - speravo meglio dalla sciabola. Ritorno Di Francisca? Sono contenta!” : Arianna Errigo sarà la grande assente dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma che si disputeranno nel weekend a Milano. La monzese ha compiuto 30 anni ieri e si è concessa qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista degli imminenti Europei, in programma a Novi Sad dal 16 al 21 giugno. L’azzurra ora si destreggia tra fioretto e sciabola con l’obiettivo di salire sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con entrambe le ...

Scherma - Europei Under23 : l’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti, dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...

