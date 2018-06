Scaletta di Vasco Rossi a Bari il 16 e 17 giugno | orari e divieti agli ingressi | come

optimaitalia

(Di sabato 16 giugno 2018) Con la doppietta diil 16 e 17prosegue nell'amata Puglia, per anni sceltabuen retiro per le prove dei suoi tour, ilNonStop Live 2018 con cui il rocker di Zocca è tornato a girare l'Italia in seguito al trionfale Modena Park celebrativo del quarantennale di carriera.Superato il giro di boa con le due date romane, con cui il cantautore ha segnato il record di 20 date sul palco dell'Olimpico,si avvia a concludere il tour con le date die Messina.Al San Nicola, dove sono attese centomila presenze in totale per entrambe le date, lo show andrà in scena il 16 (già sold out) e 17a partire dalle 21.00, ma l'apertura dei cancelli dello stadio è prevista per le ore 15:30: all'ingresso saranno effettuati i controlli di rito per verificare il rispetto deiimposti dal regolamento sull'introduzione di oggetti ...